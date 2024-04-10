Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Nilay'ının Cannes'da Tercih Ettiği Kıyafetler Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Nilay'ının Cannes'da Tercih Ettiği Kıyafetler Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Kızılcık Şerbeti dizisinin ünlü karekterleri ekipçe Cannes'da boy gösterdi. Nursema ve Nilay'ın kıyafetleri ise kısa sürede kötü yorum yağmuruna tutuldu. Detaylar 👇
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Son zamanların gündemden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti'ni çoğumuz yakından takip ediyoruz. Televizyon dizileri arasında popülaritesini ilk günden beri koruyan dizi ise her hafta yayınlanan yeni bölümleri ile Cuma günlerine damgasını vuruyor.
Geçtiğimiz gün yurt dışı başarılarını kutlamak adına Cannes'a giden Kızılcık Şerbeti oyuncuları şıklıklarıyla dikkat çekti.
Kısa sürede kıyafet seçimleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi ekibi iyi kötü birçok yorum ile baş başa kaldı.
Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in önce parlak kıyafeti gündem oldu...
Sonra da pembe tüllü ve payetli kombini...
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Nursema karakterinin canlandıran Ceren Karakoç'un altın rengi parlak kıyafeti de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
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