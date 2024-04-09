Kızılcık Şerbeti Cannes'da Boy Gösterirken Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu Övgüsü Dikkat Çekti

Kızılcık Şerbeti ekibi yurt dışı başarısını kutlamak üzere Cannes'a gitti, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Bir dönem Sıla Türkoğlu'yla sevgili olan ve ayrılıklarının ardından dizideki sahneleriyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nu övmeye doyamadığı anlarla gündem oldu!