Kızılcık Şerbeti Cannes'da Boy Gösterirken Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu Övgüsü Dikkat Çekti
Kızılcık Şerbeti Cannes'da Boy Gösterirken Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu Övgüsü Dikkat Çekti
Kızılcık Şerbeti ekibi yurt dışı başarısını kutlamak üzere Cannes'a gitti, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Bir dönem Sıla Türkoğlu'yla sevgili olan ve ayrılıklarının ardından dizideki sahneleriyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nu övmeye doyamadığı anlarla gündem oldu!
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TV ekranlarının en sevilen ve cuma günlerinin zirvesinde yer alan dizisi Kızılcık Şerbeti, yurt dışı başarısını kutlamak için tüm ekip Cannes'a gitti.
Dizi ekibinin ve pek çok oyuncunun yer aldığı gecede, ekibin enerjisi ve şıklıkları dikkat çekti.
Dizide tüm kaosların başlangıcı olan Doğa ve Fatih'i canlandıran Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün bir dönem sevgili olduğu ve ayrıldıktan sonra 'öpüşme' krizi yaşadıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Cannes'da ekip arkadaşlarıyla bir araya gelen ikilinin arasındaki buzların eridiği görüldü.
Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ortaya attığı bu iddiaların ve Doğukan Güngör'ün doğrular nitelikteki son röportajının ardından, Güngör bu kez Cannes'da Sıla Türkoğlu'nu övgüye boğdu.
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Güngör'ün bu açıklamalarına sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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