Erilliğe Ani Bir Geçiş Yapan Kerimcan Durmaz Erzurum Videosunda Verdiği Tepkilerle Kahkaha Attırdı!
Erilliğe Ani Bir Geçiş Yapan Kerimcan Durmaz Erzurum Videosunda Verdiği Tepkilerle Kahkaha Attırdı!
Kaynak: https://twitter.com/zodiacsgirls/stat...
Son zamanlarda dişil enerjisini bir kenara bırakıp aniden erillikle yüklenen Kerimcan Durmaz, bu kez de Erzurum videosunda verdiği tepkilerle izleyenlere kahkaha attırdı!
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Bir süre ortalıktan kaybolduktan sonra eril kimliğiyle hayranlarının karşısına çıkan Kerimcan Durmaz, her zamankinden daha fazla gündem olmayı sürdürüyor.
Yakın arkadaşı Samet Liçina ile yaptığı videolarla çok konuşulan Kerimcan Durmaz, özellikle bulduğu yeni kelimelerle gündeme yön vermeyi sürdürüyor.
Bunların tamamını eril enerjisiyle yapması bir yana, doğal komik tavrıyla da tüm videoları beğenilmeye devam ediyor.
Yeni tarzı ve yakın arkadaşını da yanına alarak bu kez Erzurum'a giden Kerimcan, yepyeni videosuyla yine sevenlerinin karşısına çıktı.
Kerimcan'ın videodaki tepkileri ve sözleri izleyenlere kahkaha attırdı.
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