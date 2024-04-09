İkisi Aynı Kişi mi? Reynmen'in Kız Arkadaşı ve Fatih Altaylı'nın Kızı Arasındaki Benzerlik İkiliyi Şaşırttı!
İkisi Aynı Kişi mi? Reynmen'in Kız Arkadaşı ve Fatih Altaylı'nın Kızı Arasındaki Benzerlik İkiliyi Şaşırttı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5i0Et7oemK/
Ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Bir süre önce Fatih Altaylı'nın programına katılarak soruları yanıtlayan Reynmen'in kız arkadaşı hakkında bilgi verirken ikili arasında yaşanan diyalog bir aydınlanma yaşattı.
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Ülkenin en sevilen fenomenlerinden biri olan Reynmen, yaptığı şarkılarla birlikte şarkıcılığını da konuşturarak büyük bir hayran kitlesi elde etti.
Yılın en çok dinlenen şarkılarını yapmayı başaran ünlü isim bu yeteneğiyle de göz dolduran Reynmen, özel hayatıyla da gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'la ilişkisini göz önünde tutan ve bununla hayranlarına büyük mutluluk veren Reynmen, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak soruları yanıtladı.
Reynmen'in kız arkadaşıyla ilgili sorulara verdiği yanıt sonrası ikili arasında şaşkınlık yaratan anlar yaşandı.
Sevgilisinin İngiltere'de Psikoloji okuduğunu söyleyen Reynmen, Fatih Altaylı'nın kızının da aynı yerde aynı bölümü okuduğunu söylemesinin ardından ortamda küçük çaplı bir şok etkisi yaratıldı.
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Videonun yeniden gündem olmasıyla ikili arasındaki diyaloğa yorum yağdı.
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