İkisi Aynı Kişi mi? Reynmen'in Kız Arkadaşı ve Fatih Altaylı'nın Kızı Arasındaki Benzerlik İkiliyi Şaşırttı!

Ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Bir süre önce Fatih Altaylı'nın programına katılarak soruları yanıtlayan Reynmen'in kız arkadaşı hakkında bilgi verirken ikili arasında yaşanan diyalog bir aydınlanma yaşattı.