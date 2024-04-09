Liseli Aşıklara Döndüler: Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'a Kavuşan Yasemin Allen Kendinden Geçti!
Liseli Aşıklara Döndüler: Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'a Kavuşan Yasemin Allen Kendinden Geçti!
Hepimize sürpriz olan Amerikalı Aynasız ve Yasemin Allen aşkı tam gaz devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde tanışma hikayeleriyle gündeme oturan çiçeği burnunda çift bu sefer de New York'ta kavuştuklarında aşka geldikleri anlarla dillere düştü!
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En son Dokuz Oğuz dizisiyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, uzun yıllardır hem duru güzelliği hem de oyunculuğuyla sık sık dikkatleri üzerine çeken isimlerden!
Fakat son birkaç haftadır magazinin gündeminin tam ortasında olmasının sebebi "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı sürpriz aşk!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, daha birkaç ay öncesine kadar hayatında kimse olmadığını söyleyen Yasemin Allen, birkaç hafta önce poligondan paylaştığı pozlarla Amerika'da yaşamını sürdüren eski bir FBI çalışanı fenomenle yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Hatta bu aşk öyle gümbür gümbür başladı ki beraber fotoğraflarının altına gelen "kurşun döktürün" yorumunu gören Amerikalı Aynasız, Yengeniz Yasemin ile mutluyuz. Bazılarınız “Kurşun döktür, nazar değmesin.” dediniz. Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyerek kendi tarzında silahıyla kurşunu döktürüvermişti.
Birkaç gün önce Yasemin Allen'ın rol aldığı "Büyük Aşkların Sonuncusu" oyununun çıkışında görüntülenen ve insanların bir araya nasıl geldiklerini anlamakta zorluk çıktığı çiçeği burnunda çift, nasıl tanıştıklarını anlatmıştı.
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Beraber olduklarını duyurdukları ilk günden beri gündemden düşmeyen Yasemin Allen ve Amerikalı Aynasız bu sefer de New York'ta kavuştuklarında aşka geldikleri anlarla tüm gözleri üzerine topladı!
İkilinin coşkusunu ve Amerikalı Aynasız'ın Yasemin Allen'ı tekte kavrayışını görenler yorumlara koştu tabii! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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