Liseli Aşıklara Döndüler: Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız'a Kavuşan Yasemin Allen Kendinden Geçti!

Hepimize sürpriz olan Amerikalı Aynasız ve Yasemin Allen aşkı tam gaz devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde tanışma hikayeleriyle gündeme oturan çiçeği burnunda çift bu sefer de New York'ta kavuştuklarında aşka geldikleri anlarla dillere düştü!