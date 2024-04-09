Ayşe Hatun Önal'la Kira Krizi Yaşadığı İddia Edilmişti: Tuba Ünsal "Yalan" Habere Sert Çıktı!

Sarıoğlu, özel haberini 'Şimdi bugün aslında masaya taşıdığımız haber, bugünki mevzumuz kirasını ödeyemeyecek durumda oluşu ve ev sahibinin Tuba Ünsal oluşu. Tuba Ünsal'ın Ayşe Hatun Önal'ı uzun bir zamandır evden çıkartmak istemesi' cümleleriyle masaya taşımış, Pucca mevzusunu Yağmur Çevik hatırlatınca da 'Kaç tane evin var Tuba Ünsal?' demişti.