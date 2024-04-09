Ayşe Hatun Önal'la Kira Krizi Yaşadığı İddia Edilmişti: Tuba Ünsal "Yalan" Habere Sert Çıktı!
Ayşe Hatun Önal'la Kira Krizi Yaşadığı İddia Edilmişti: Tuba Ünsal "Yalan" Habere Sert Çıktı!
Tuba Ünsal'ın sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'dan sonra Ayşe Hatun Önal'la da kira krizi yaşadığı iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz'ın özel haber olarak duyurduğu iddia fos çıktı. Tuba Ünsal, arkadaşıyla kriz yaşadığı yönünde yayılan haberlere sert çıktı!
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Mara Hatun'u canlandıran, yıllar önce Vizontele'yle tanıştığımız güzel oyuncu Tuba Ünsal, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimlerden.
Fakat özellikle son birkaç aydır, hiç beklemediğimiz anlarda ev kirası krizleriyle gündeme geliyor kendisi...
Mutlaka denk gelmişsinizdir, iki ay önce sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'nın şu an oturduğu evin sahibi kirayı ödemediğini söyleyince, bir itiraf da Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal, Pucca'nın zamanında onun da kiracısı olduğunu belirterek aynı sorunu yaşadığını açıklamış, evini mahvettiğini iddia etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise ikinci bir ev kirası krizi patladığı iddia edildi. Tuba Ünsal'ın bu haftanın gündemine Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi'yle fotoğrafını "kocam benim" notuyla paylaşarak oturan Ayşe Hatun Önal'la da kira krizi yaşadığı ve bu sebeple aralarının gerildiği dedikoduları hızla yayıldı.
İddianın sahibi ise Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Hande Sarıoğlu'ydu.
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Dinlemek isteyenler için Söylemezsem Olmaz'ın özel haberini şöyle bırakalım 👇
Fakat iddialarının altı boş çıktı. Kendisi ve arkadaşı Ayşe Hatun Önal'ın ev kirası yüzünden gerginlik yaşadığı haberlerini gören Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.
Ayşe Hatun Önal'ı etiketleyen Tuba Ünsal, haberdeki tek doğru şeyin Ayşe hep evinde olduğu ve dışarı çıkmadığı için onu özlediği olduğunu belirtti.
Ardından Söylemezsem Olmaz'ın iddiasından sonra yayılan haberlerden birini hikayesinde paylaşarak "Ah be güzelim haberi yaparken kime sordunuz?" çıkışında bulundu.
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