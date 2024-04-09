Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: 14 Ünlü Hakkında Masanın Ortasına Bırakılmış Fazlasıyla Tuhaf Bilgiler!
Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: 14 Ünlü Hakkında Masanın Ortasına Bırakılmış Fazlasıyla Tuhaf Bilgiler!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahmarder...
Aşağıda okuyup sindireceğiniz, hepsi birbirinden tuhaf 'ünlü bilgilerinin' en az 10'undan bihaber olduğunuzdan eminiz! Buyurun, bugüne kadar çok dile getirilmemiş fakat yabancı basında meraklısı olan herkesin bildiği tuhaf ünlü gerçeklerine beraber bakalım!
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1. Julia Roberts doğduğunda tüm doğum masraflarını Martin Luther King Jr. karşılamış! Sebebi ise o dönemlerde Roberts'ın ailesinin siyahi çocukları kabul eden nadir okullardan binin sahibi ve aile dostu olmasıymış!
2. Colin Farrell, Jimmy Fallon'un programına çıktığında gençliğine dair itiraflarda bulunmuş. Farrell, küçük yaşlardayken cinayete teşebbüsten tutuklanmış ve o dava hiç çözülememiş!
3. Birkaç ay boyunca Osama Bin Laden'le yaşadığını açıklayan Mısırlı-Sudanlı roman yazarı Kola Boof, Bin Laden'in büyük bir Whitney Houston takıntısı olduğunu söylemiş. Hatta Hatta Bin Laden'in Houston'un o dönemlerde evli olduğu Bobby Brown'ı öldürmeyi planladığını bile dile getirmiş...
4. Gossip Girl'in Blair Waldorf'u Leighton Meester, annesi Jamaika'dan 1.200 poundluk ot kaçakçılığına yardım ettiği için cezaevine girdiğinden hapishanede doğmuş. İlk üç ayını yetimhanede geçiren Leighton Meester'ın teyzesi de annesiyle beraber tutuklanmış ve hapishaneden kaçmayı bir şekilde başardığı için ABD Polis Teşkilatı'nın Arananlar Listesinin ilk 15'inde yer alıyormuş...
5. Angelina Jolie, henüz 22 yaşındayken kendisi öldürmesi için bir tetikçi tutmuş! İntihara meyilli olan güzel oyuncu, intihar ederse insanların arkasından konuşacağından endişelendiği için kendine "öldürüldü" süsü vermek istemiş. Onu kararından döndüren kişi ise tetikçiymiş! Tetikçi, iki ay sonra da aynı şeyi düşünüyorsan tekrar konuşalım deyince Jolie, hayatına son vermekten vazgeçmiş...
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6. Mariah Carey'nin 6 yıllık evliliğini 2015'te sonlandırdığı eski eşi Nick Cannon, mümkün olan her fırsatta ünlü şarkıcının yalnızca kendi şarkıları eşliğinde seks yapmayı tercih ettiğini açıklamış. Özellikle de "Hero" isimli şarkısını!
7. Aynı durum dünyaca ünlü şarkı Usher için de harfiyen geçerli! Oprah Winfrey'e katılan Usher, itirafı kendi yapmış ve "Bazıları bunun oldukça narsistçe olduğunu düşünebilir ama bu konuda çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum" açıklamasında bulunmuş. Hatta öneri de vermiş, kendisinin seks sırasında dinlemeyi sevdiği şarkıları "Lessons for Loves", "Dive" ve "Climax"miş!
8. Barbara Streisand, köpeği Samantha öldükten sonra ağzından ve midesinden alınan hücreleri kullanarak köpeğini klonlamış! İkiz doğan köpekleri Scarlet ve Violet'ı ayırt edebilmesi için farklı renklerde giydirmesi gerekiyormuş... Aşağıdaki fotoğrafta sağ ve soldaki köpekler klonlanan ikizler, ortadaki de rahmetli Samantha'nın kuzeni!
9. Gossip Girl'in Jenny'si Taylor Momsen, köpeğini kısırlaştırdıktan sonra testislerini müzik stüdyosuna getirmiş ve arkadaki depoda ateşe vermiş!
10. Şimdilerde milyonların favorisi olan Billie Eilish'in ismi az kalsın "Pirate"(korsan) oluyormuş! Abisi Finneas'ın korsan oyununa sardığı dönemlerde hamile kalan annesi ve tüm aile Billie için "Pirate" ismini düşünmüş ve hatta doğduktan sonra da çok uzun bir süre Pirate diye seslenmişler. Bir bilgi daha; "Pirate" ismi olmasa da göbek adı olmuş çünkü Eilish'in orijinal adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.
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11. Kit Harrington, 11 yaşına kadar gerçek adının Christopher, Kit'in de onun kısaltması olduğunu bilmiyormuş. Adını Kit sanan oyuncu, 11 yaşında girdiği sınavda ismini dolduracağı yer uzun olunca gerçek adının Christopher olduğunu idrak etmiş!
12. George Clooney'nin onunla birlikte yatağında uyuyan ve her yere götürdüğü 133 kiloluk bir evcil yaban domuzu varmış! Zamanında kız arkadaşı Kelly Preston için aldığı domuz, onun en yakın arkadaşı olmuş!
13. Paul McCartney bir prezervatifi ateşe verdikten sonra kundakçılık şüphesiyle tutuklanmış ve Almanya'dan sınır dışı edilmiş!
14. Christopher Walken 16 yaşındayken bir sirkte aslan terbiyecisi olarak çalışıyormuş!
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