Yasemin Kay Allen'ın Eski FBI Çalışanı Sevgilisi Nazara Karşı Bakın Nasıl Kurşun Döktü!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Allen, Amerikalı Aynasız adı ile tanınan Erdal Kaya ile sevgili olduğunu duyurdu!

Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ise 'kurşun döktürün' yorumları ise gerekeni yaptı.