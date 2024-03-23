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Yasemin Kay Allen'ın Eski FBI Çalışanı Sevgilisi Nazara Karşı Bakın Nasıl Kurşun Döktü!

Yasemin Kay Allen'ın Eski FBI Çalışanı Sevgilisi Nazara Karşı Bakın Nasıl Kurşun Döktü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 14:22

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Allen, Amerikalı Aynasız adı ile tanınan Erdal Kaya ile sevgili olduğunu duyurdu!

Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ise 'kurşun döktürün' yorumları ise gerekeni yaptı.

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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yıllardır başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sevilen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yıllardır başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sevilen isimler arasında.

Bugüne kadar pek çok popüler dizi ve filmde rol alan ünlü isim, son olarak Murat Cemcir ile bir tiyatro oyununda sahne almaya başlamıştı.

Televizyon ekranlarında ise son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, izleyenler tarafından çok sevilmişti.

Televizyon ekranlarında ise son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, izleyenler tarafından çok sevilmişti.

Albay Tomris Toprak karakterine hayat veren Allen, dizinin ardından dijital yapımlarda da boy göstermeye başladı.

Ünlü isim, kamuflaj ile olan pozlarını paylaşıp "Bu kamuflajları giymek, bu ismi taşımak benim için bir şereften az değil." notunu düşmüştü.

Ünlü isim, kamuflaj ile olan pozlarını paylaşıp "Bu kamuflajları giymek, bu ismi taşımak benim için bir şereften az değil." notunu düşmüştü.

Tabii dizi çekimlerinden önce, kendisini sık sık poliganda eğitim alırken de görmüştük.

Tabii dizi çekimlerinden önce, kendisini sık sık poliganda eğitim alırken de görmüştük.

2022 yılındaki bu fotoğraflar, yıllar sonra gerçek oldu!

Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını bu pozlarla duyurdu!

Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını bu pozlarla duyurdu!

Henüz geçtiğimiz aylarda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü ismin bu fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü!

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Yasemin Kay Allen'ın sevgilisi ise 'Amerikalı Aynasız' adıyla bilinen fenomen Erdal Kaya.

Yasemin Kay Allen'ın sevgilisi ise 'Amerikalı Aynasız' adıyla bilinen fenomen Erdal Kaya.

Erdal Kaya, Amerika'da yaşamını sürdüren eski bir FBI çalışanı. Sosyal medya paylaşımlarını da bilenler bilir, kendisi alanında uzman bir isim.

Haliyle bu sürpriz çiftin ilk pozlarının da poligandan gelmesi oldukça yerinde olmuş!

Haliyle bu sürpriz çiftin ilk pozlarının da poligandan gelmesi oldukça yerinde olmuş!

Sürpriz çift, sosyal medyadan ortaklaşa yaptıkları bu paylaşımlarla aşklarını cümle aleme duyurunca herkesi bir nazar korkusu sardı tabii.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftine yorum ve beğeni yağarken kimileri de çıkıp "kurşun döktürün" yorumunda bulundu.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftine yorum ve beğeni yağarken kimileri de çıkıp "kurşun döktürün" yorumunda bulundu.

Aslına bakarsanız, hiç de fena bir fikir değil...

Erdal Kaya da bu kurşun döktürme fikrini beğenmiş olacak ki hemen kolları sıvadı.

Erdal Kaya da bu kurşun döktürme fikrini beğenmiş olacak ki hemen kolları sıvadı.

Haliyle Amerika'da kurşun döktürecek yer olmayınca, iş başa kaldı.

Erdal Kaya, "Yengeniz Yasemin ile mutluyuz. Bazılarınız “Kurşun döktür, nazar değmesin.” dediniz. Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyerek kendi tarzında kurşun döktü.

Erdal Kaya, "Yengeniz Yasemin ile mutluyuz. Bazılarınız “Kurşun döktür, nazar değmesin.” dediniz. Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyerek kendi tarzında kurşun döktü.
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