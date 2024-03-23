Yasemin Kay Allen'ın Eski FBI Çalışanı Sevgilisi Nazara Karşı Bakın Nasıl Kurşun Döktü!
Yasemin Kay Allen'ın Eski FBI Çalışanı Sevgilisi Nazara Karşı Bakın Nasıl Kurşun Döktü!
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Allen, Amerikalı Aynasız adı ile tanınan Erdal Kaya ile sevgili olduğunu duyurdu!
Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ise 'kurşun döktürün' yorumları ise gerekeni yaptı.
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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yıllardır başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sevilen isimler arasında.
Televizyon ekranlarında ise son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, izleyenler tarafından çok sevilmişti.
Ünlü isim, kamuflaj ile olan pozlarını paylaşıp "Bu kamuflajları giymek, bu ismi taşımak benim için bir şereften az değil." notunu düşmüştü.
Tabii dizi çekimlerinden önce, kendisini sık sık poliganda eğitim alırken de görmüştük.
Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını bu pozlarla duyurdu!
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Yasemin Kay Allen'ın sevgilisi ise 'Amerikalı Aynasız' adıyla bilinen fenomen Erdal Kaya.
Haliyle bu sürpriz çiftin ilk pozlarının da poligandan gelmesi oldukça yerinde olmuş!
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftine yorum ve beğeni yağarken kimileri de çıkıp "kurşun döktürün" yorumunda bulundu.
Erdal Kaya da bu kurşun döktürme fikrini beğenmiş olacak ki hemen kolları sıvadı.
Erdal Kaya, "Yengeniz Yasemin ile mutluyuz. Bazılarınız “Kurşun döktür, nazar değmesin.” dediniz. Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyerek kendi tarzında kurşun döktü.
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