Bir Sarışın Bir Esmer Rihanna, Rapunzel Saçlarını Bu Sefer Kısacık Kestirdi!

Rihanna her ne kadar son yılların en güçlü sesi olsa da, milyonlar tarafından sevilse de uzun bir süredir yeni bir albüm çıkarmamaya, konser vermemeye inat etmiş durumda. Söz konusu kendi stili olunca ise hiçbir şeyi gözü görmüyor!

Bir sarışın bir esmer gördüğümüz Rihanna, bu kez saçlarını kısacık kestirdi.