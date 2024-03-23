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Bir Sarışın Bir Esmer Rihanna, Rapunzel Saçlarını Bu Sefer Kısacık Kestirdi!

Bir Sarışın Bir Esmer Rihanna, Rapunzel Saçlarını Bu Sefer Kısacık Kestirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 12:31

Rihanna her ne kadar son yılların en güçlü sesi olsa da, milyonlar tarafından sevilse de uzun bir süredir yeni bir albüm çıkarmamaya, konser vermemeye inat etmiş durumda. Söz konusu kendi stili olunca ise hiçbir şeyi gözü görmüyor!

 Bir sarışın bir esmer gördüğümüz Rihanna, bu kez saçlarını kısacık kestirdi.

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/22/rihann...
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Son yılların en başarlı seslerinden, dünyanın en meşhur şarkıcılarından birisi hiç şüphesiz Rihanna.

Son yılların en başarlı seslerinden, dünyanın en meşhur şarkıcılarından birisi hiç şüphesiz Rihanna.

Fakat gelin görün ki son yıllarda kendisine şarkıcı demek için bin şahit arar hale geldik. Ailesini kuran Rihanna, müzikten öyle bir uzaklaştı ki, artık şarkı söylemeyi unuttuğunu düşünmeye başlamıştık.

İlk çocuğunu kucağına aldıktan kısa süre sonra ikinci kez hamile olduğunu öğrendiğimiz Rihanna, şu sıralar ailesiyle vakit geçiyor haliyle.

İlk çocuğunu kucağına aldıktan kısa süre sonra ikinci kez hamile olduğunu öğrendiğimiz Rihanna, şu sıralar ailesiyle vakit geçiyor haliyle.

Son olarak üçüncü kez hamile olduğu iddialarını duyunca sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı!

Her ne kadar kendisini ne bir konserde, ne de bir stüdyoda göremesek de kendisini ara ara hatırlatmaya devam ediyor Rihanna.

Her ne kadar kendisini ne bir konserde, ne de bir stüdyoda göremesek de kendisini ara ara hatırlatmaya devam ediyor Rihanna.

İkinci erkek çocuğuna da kavuştuktan sonra bir röportaj veren Rihanna, 'başaramadığın bir şey var mı?' sorusuna 'kız çocuk sahibi olmak' cevabını vererek muhtemelen yeni bir çocuğun da müjdesini vermişti!

Anneliğe tam gaz devam eden Rihanna, geçtiğimiz aylarda siyah saçlarına veda etmiş, saçlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sarıya boyatmıştı.

Anneliğe tam gaz devam eden Rihanna, geçtiğimiz aylarda siyah saçlarına veda etmiş, saçlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sarıya boyatmıştı.

Kimileri bu stilini beğenirken kimileri de kendisine yakışmadığını savunmuştu...

Rihanna son olarak Hindistan'ın en zengin ailesinin çocuğunun düğününde sahne alarak aslında şarkı söylemeyi unutmadığını göstermiş oldu.

Rihanna son olarak Hindistan'ın en zengin ailesinin çocuğunun düğününde sahne alarak aslında şarkı söylemeyi unutmadığını göstermiş oldu.

Rihanna'nın sesi, dansı, sahne hakimiyeti de pek çok kişi tarafından beğenildi.

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Kendi tarzını konuşturan Rihanna, bu düğünde ise geleneksel kıyafetler ile seyirci karşısına çıkmıştı.

Kendi tarzını konuşturan Rihanna, bu düğünde ise geleneksel kıyafetler ile seyirci karşısına çıkmıştı.

Yine de bu kıyafetler, kendisinin rapunzel saçlarını savurmasına engel değildi!

Gelgelelim, Hindistan konserinden sonra Rihanna büyük bir değişikliğe gitti ve saçlarını kısacık kestirdi!

Gelgelelim, Hindistan konserinden sonra Rihanna büyük bir değişikliğe gitti ve saçlarını kısacık kestirdi!

Ne yapsa yakışıyor diyebilir miyiz?

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