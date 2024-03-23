Bir Sarışın Bir Esmer Rihanna, Rapunzel Saçlarını Bu Sefer Kısacık Kestirdi!
Bir Sarışın Bir Esmer Rihanna, Rapunzel Saçlarını Bu Sefer Kısacık Kestirdi!
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/22/rihann...
Rihanna her ne kadar son yılların en güçlü sesi olsa da, milyonlar tarafından sevilse de uzun bir süredir yeni bir albüm çıkarmamaya, konser vermemeye inat etmiş durumda. Söz konusu kendi stili olunca ise hiçbir şeyi gözü görmüyor!
Bir sarışın bir esmer gördüğümüz Rihanna, bu kez saçlarını kısacık kestirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yılların en başarlı seslerinden, dünyanın en meşhur şarkıcılarından birisi hiç şüphesiz Rihanna.
İlk çocuğunu kucağına aldıktan kısa süre sonra ikinci kez hamile olduğunu öğrendiğimiz Rihanna, şu sıralar ailesiyle vakit geçiyor haliyle.
Her ne kadar kendisini ne bir konserde, ne de bir stüdyoda göremesek de kendisini ara ara hatırlatmaya devam ediyor Rihanna.
Anneliğe tam gaz devam eden Rihanna, geçtiğimiz aylarda siyah saçlarına veda etmiş, saçlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sarıya boyatmıştı.
Rihanna son olarak Hindistan'ın en zengin ailesinin çocuğunun düğününde sahne alarak aslında şarkı söylemeyi unutmadığını göstermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendi tarzını konuşturan Rihanna, bu düğünde ise geleneksel kıyafetler ile seyirci karşısına çıkmıştı.
Gelgelelim, Hindistan konserinden sonra Rihanna büyük bir değişikliğe gitti ve saçlarını kısacık kestirdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın