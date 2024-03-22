Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown'ın Çocuk Yaşta Kazandığı Paralar Akla Hayale Sığmayacak Cinsten

Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown'ın Çocuk Yaşta Kazandığı Paralar Akla Hayale Sığmayacak Cinsten

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 17:08

Millie Bobby Brown, henüz çocuk yaşında Stranger Things dizisi ile büyük bir şöhrete ulaştı. 20 yaşındaki genç oyuncu bugüne kadar yer aldığı projelerle zenginliğine de zenginlik kattı. 

Genç oyuncunun bölüm başı aldığı ücretler ise şoke edecek cinsten!

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda

Millie Bobby Brown, çocuk yaşta yer almaya başladığı yapımlar ile büyük bir şöhrete kavuştu.

Millie Bobby Brown, çocuk yaşta yer almaya başladığı yapımlar ile büyük bir şöhrete kavuştu.

Kariyerine emin adımlarla devam eden ünlü isim, hem dizilerde hem de filmlerde başarılı karakterlere imzasını attı. Dünya çapında ise pek çok kişi tarafından tanınmaya başladı.

Henüz 2024 yılının Şubat ayında 20 yaşına giren Brown, Stranger Things dizisinde resmen gözlerimizin önünde büyüdü.

Henüz 2024 yılının Şubat ayında 20 yaşına giren Brown, Stranger Things dizisinde resmen gözlerimizin önünde büyüdü.

Şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan genç isim, sanki ergenlik yıllarını da aynı hızla tırmandı. Kendisi şu sıralar evlilik hazırlıkları içerisinde!

NTV'nin aktardığına göre, 20 yaş altı en çok kazanan oyuncu olarak tarihe geçen Millie Bobby Brown'ın yer aldığı yapımlardan ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre, 20 yaş altı en çok kazanan oyuncu olarak tarihe geçen Millie Bobby Brown'ın yer aldığı yapımlardan ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.

Bazı dizilerden aldığı bölüm başı ücreti şoke edecek cinsten, şimdiden söylemesi!

Ünlü oyuncunun Stranger Things'in ilk sezonunda bölüm başına 10 bin dolar kazandığı aktarıldı.

Ünlü oyuncunun Stranger Things'in ilk sezonunda bölüm başına 10 bin dolar kazandığı aktarıldı.

NTV'nin aktardığına göre, dizinin popülerliğinin artmasıyla birlikte bölüm başı alınan ücret de bir o kadar artmış gibi görünüyor.

Stranger Things'in 3. sezonuna gelindiğinde, Millie Bobby Brown'ın bölüm başına aldığı ücret de 350 bin dolara çıktı.

Stranger Things'in 3. sezonuna gelindiğinde, Millie Bobby Brown'ın bölüm başına aldığı ücret de 350 bin dolara çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şöhretin etkisiyle pek çok filmde rol almaya başlayan genç oyuncu, Godzilla vs. Kong filminde rol aldı. Bu filmden ise toplam 3 milyon dolar kazandığı söyleniyor.

Şöhretin etkisiyle pek çok filmde rol almaya başlayan genç oyuncu, Godzilla vs. Kong filminde rol aldı. Bu filmden ise toplam 3 milyon dolar kazandığı söyleniyor.

Tabii bir de Sherlock Holmes'un kız kardeşinin hayatını konu alan Enola Holmes filmi var.

Tabii bir de Sherlock Holmes'un kız kardeşinin hayatını konu alan Enola Holmes filmi var.

Yine başrolü canlandıran oyuncunun bu filmden ise 10 milyon dolar kazandığı söyleniyor.

Son olarak Damsel ile seyirci karşısına çıkan Brown'ın bu filmdeki kazancı henüz bilinmiyor. Gelecek projeleri de şimdiden belli olan ünlü ismin, milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.

Son olarak Damsel ile seyirci karşısına çıkan Brown'ın bu filmdeki kazancı henüz bilinmiyor. Gelecek projeleri de şimdiden belli olan ünlü ismin, milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?