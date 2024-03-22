Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown'ın Çocuk Yaşta Kazandığı Paralar Akla Hayale Sığmayacak Cinsten
Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown'ın Çocuk Yaşta Kazandığı Paralar Akla Hayale Sığmayacak Cinsten
Millie Bobby Brown, henüz çocuk yaşında Stranger Things dizisi ile büyük bir şöhrete ulaştı. 20 yaşındaki genç oyuncu bugüne kadar yer aldığı projelerle zenginliğine de zenginlik kattı.
Genç oyuncunun bölüm başı aldığı ücretler ise şoke edecek cinsten!
Kaynak: NTV
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Millie Bobby Brown, çocuk yaşta yer almaya başladığı yapımlar ile büyük bir şöhrete kavuştu.
Henüz 2024 yılının Şubat ayında 20 yaşına giren Brown, Stranger Things dizisinde resmen gözlerimizin önünde büyüdü.
NTV'nin aktardığına göre, 20 yaş altı en çok kazanan oyuncu olarak tarihe geçen Millie Bobby Brown'ın yer aldığı yapımlardan ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun Stranger Things'in ilk sezonunda bölüm başına 10 bin dolar kazandığı aktarıldı.
Stranger Things'in 3. sezonuna gelindiğinde, Millie Bobby Brown'ın bölüm başına aldığı ücret de 350 bin dolara çıktı.
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Şöhretin etkisiyle pek çok filmde rol almaya başlayan genç oyuncu, Godzilla vs. Kong filminde rol aldı. Bu filmden ise toplam 3 milyon dolar kazandığı söyleniyor.
Tabii bir de Sherlock Holmes'un kız kardeşinin hayatını konu alan Enola Holmes filmi var.
Son olarak Damsel ile seyirci karşısına çıkan Brown'ın bu filmdeki kazancı henüz bilinmiyor. Gelecek projeleri de şimdiden belli olan ünlü ismin, milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.
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