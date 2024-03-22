Mahallenin Delisi Kanye West, Paylaştığı En Tuhaf Videoyla Hayranlarının Diline Düştü
Mahallenin Delisi Kanye West, Paylaştığı En Tuhaf Videoyla Hayranlarının Diline Düştü
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/21/entert...
Amerikalı rapçi ve yapımcı Kanye West ve Avustralyalı mimar ve model Bianca Censori ikilisinin deli dolu haberlerini duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Censori ilginç tarzıyla ve Kanye de deli ruhuyla paylaştığı gönderilerle her geçen gün, çılgın ve kural tanımaz olduklarını bir daha kanıtlamış oluyor. Geçtiğimiz saatlerde Kanye paylaştığı videoyla ne kadar 'tuhaf' olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü rapçi ve eşi, sosyal medyada tabiri caizse alay konusu oldu. Detaylar👇
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Birkaç gün önce ikili şu şekil gezerken görüntülenmişti. Yemek yediler, hayranlarıyla sarıldılar ve mutlu göründükleri anlarla kameralara yakalandılar.
Evlendiklerinden beri Bianca Censori'nin akıl almaz kıyafetleri ve Kanye West'in zaten ezelden beridir başa çıkılamaz deli hareketleri sağ olsun gündemden düşmek nedir bilemediler.
Ek bilgi: Bianca birkaç gün önce, gümüş rengi bikinisiyle Kanye'nin eski eşi Kim Kardashian'a benzetilmişti.
Bu kıyafeti, Kim Kardashian'ın giyim markasına ait olan gümüş rengi bikinisini hatırlattı. Cidden Bianca Skims'ten mi almış bu bikinisini acaba?
Mimar Censori ve rapçi Kanye yine bildiğiniz gibi anlayacağınız. Bir oradalar bir burada. Yalnız şunu eklemek lazım ikisi de çok mutlu görünüyor.
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Bunun sebebi, Bianca Censori'nin Kanye West'in ilham perisi olması diyebilir miyiz? Nasılsa söylenenlere göre Bianca'yı giydiren kişi, onun biricik eşi Kanye.
Geçtiğimiz saatlerde de Kanye, Instagram'da iham perisi Bianca'yı yatakta uzanırken çektiği bir videoyu paylaştı. Ve video o kadar tuhaf ki...
Videonun ilginç ve tuhaf olmasının sebebi, arkada Kanye'nin nefes sesleri dışında sıfır ses olması. Bir de 15 kişinin rahatça uzanabileceği büyüklükte bir yatakta Bianca'nın küçücük kalması.
Kanye'nin "Yatakta Tiktok izlerken benim haller." temsili paylaştığı o video.👇
Birçok kişi, yatağın kendilerine Kanye'nin 2016'daki "Famous" klibini hatırlattığını söyledi. Cidden hiç bir fark yok desek yeridir.
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Videoya gelen yorumların bazıları o kadar komik ve yaratıcı ki...
"Neden yatakta dışarı çıktığından daha fazla kıyafet giyiyor?"
"Saygılarımla bu gönderinin ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok." İnan bizim de yok.
"Bu yatağı daha önce görmüş gibi hissediyorum."
"Tek düşünebildiğim bu yatağa çarşaf geçirmeye çalışmak."
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"Bu yatak bende olsa, hala yatağın neredeyse düşecek kadar kenarında uyurdum."
"Nefes alışını duyabiliyorum Ye."
"En azından giyinmiş."
"Giyinik."
"Agamın yatağı çok büyük."
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"Bu yatak bana 'Famous' klibindeki yatağı hatırlattı."
"Teşekkürler Ye, çok havalı. Şimdi Vultures 2 albümünü yayınla."
"Ye yatağın linkini versene."
"Aga kendinden çok eşini gösteriyor."
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