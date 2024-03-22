Mahallenin Delisi Kanye West, Paylaştığı En Tuhaf Videoyla Hayranlarının Diline Düştü

Amerikalı rapçi ve yapımcı Kanye West ve Avustralyalı mimar ve model Bianca Censori ikilisinin deli dolu haberlerini duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Censori ilginç tarzıyla ve Kanye de deli ruhuyla paylaştığı gönderilerle her geçen gün, çılgın ve kural tanımaz olduklarını bir daha kanıtlamış oluyor. Geçtiğimiz saatlerde Kanye paylaştığı videoyla ne kadar 'tuhaf' olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü rapçi ve eşi, sosyal medyada tabiri caizse alay konusu oldu. Detaylar👇