Beyoncé'nin Düzenlediği Oscar Altın Partisinde, Taktığı Grillz'lerin ve Elmasların Değeri Dudak Uçuklattı
Beyoncé'nin Düzenlediği Oscar Altın Partisinde, Taktığı Grillz'lerin ve Elmasların Değeri Dudak Uçuklattı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/21/style/...
Sesiyle, güzelliğiyle, mükemmel danslarıyla ve tarzıyla kendinden sık sık söz ettiren Kraliçe Beyoncé, dünyaca en çok tanınan isimlerden birisi. Son zamanlarda müzikte ve tarzında yaptığı değişikliklerle herkesin beğenisini toplayan Queen B, şimdi de 'Grillz' olarak da adlandırılan diş takısıyla ve kovboy şıklığıyla Oscar 'Altın Parti'sinde göz kamaştırdı. Detaylar👇
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Akademi Ödüllerinden bir buçuk hafta sonra Beyoncé, hayranlarına hey yıl 10 Mart'ta düzenlediği "Altın Parti"deydi.
Oscar 2024 hafta sonunda, eşi Jay-Z ile birlikte yıllık after party'sine ev sahipliği yaptı. 29 Mart'ta çıkacak olan albümü "Cowboy Carter"ı etkinliğin teması ilan etti. Söylemeden edemeyeceğiz, midemizde kelebekler uçuştu o nasıl bir foto öyle?
220 karatlık muazzam "Lorraine Schwartz" elmas kolyesiyle, küpeleri ve yüzükleriyle verdiği pozlarla Instagram'ı ateşe verdi desek yeridir. Neredeyse 300 karatlık bir takı kombiniyle fakirliği iliklerimize kadar hissettik Beyoncé sağ olsun.
Givenchy'nin İlkbahar/Yaz koleksiyonundan bol pantolonlu bir takım elbiseyi gösteren bir dizi fotoğraf paylaştı.
42 yaşındaki Queen B, kombinini siyah topuklu ayakkabılar ve şerit papyon, dikdörtgen güneş gözlüğü ve kocaman siyah kovboy şapkası gibi dikkat çekici aksesuarlarla süsledi.
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Her fotoğrafından güzellik akan Beyoncé, bu fotoğraflarla cidden şampuanımızı değiştirmemize sebep oldu. Saçımızı şöyle açmaya çalışsak, 'Benim Kuaförüm'deki kadının saçı gibi pişmaniye olur.
Bir de son zamanlarda "Grillz" ismiyle bilinen diş takıları inanılmaz moda oldu. Sadece Beyoncé değil, aynı zamanda Miley Cyrus, Kanye West, Rihanna, ASAP Rocky ve Drake gibi ünlüler de günlük hayatlarında da Grillz ile dişlerini süslüyor.
Kelimenin tam anlamıyla "Elmas Kadın" olan kraliçe sadece kendini ve Jay-Z ile aşk dolu fotoğrafını paylaşmadı.
Annesi Tina Knowles'ın, uzun eldiven detaylı, yere kadar uzanan, ışıltılı bir elbise giydiği fotoğrafını da yayınladı.
Diva'lığın kitabını yaz da okuyalım be kraliçe. Beyoncé'nin üç bölümlük projesinin ikinci perdesi olan "Cowboy Carter" 29 Mart'ta yayınlanacak. O yüzden Queen B'yi batıdan ilham alan şıklığıyla görmeye alışın deriz.
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Gelen yorumlara bakacak olursak hayranları çoktan alışmış.
"Tina ve Bey! Tamam iki al bir öde! Çifte bela! İkisi bir arada! İki diva!"
"Aney yıkılıyor!"
"Öfff, boynundaki elmaslar bana fakir dedi."
"Hep kraliçe olman."
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"Sakın durma. Üstünlüğü koru ve rakiplerini kudurt."
"Gidem de bir kovboy şapkası alam!"
"Nefes alamadım!"
"'Ben hiç Jay'in Bey'i öperken bir fotoğrafını gördüm mü?' sorusu aklıma takıldı."
"Patron gibi görünüyorsun B!"
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"Büyüleyici."
"Aney!"
"Beyoncé benim yeni dinim."
"Bu kombinin harika."
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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