Beyoncé'nin Düzenlediği Oscar Altın Partisinde, Taktığı Grillz'lerin ve Elmasların Değeri Dudak Uçuklattı

Sesiyle, güzelliğiyle, mükemmel danslarıyla ve tarzıyla kendinden sık sık söz ettiren Kraliçe Beyoncé, dünyaca en çok tanınan isimlerden birisi. Son zamanlarda müzikte ve tarzında yaptığı değişikliklerle herkesin beğenisini toplayan Queen B, şimdi de 'Grillz' olarak da adlandırılan diş takısıyla ve kovboy şıklığıyla Oscar 'Altın Parti'sinde göz kamaştırdı. Detaylar👇