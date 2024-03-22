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Müge Boz ve Gonca Vuslateri “Hamilelikte WC Sorunsalı” Parodileriyle Adeta Hamilelerin Sözcüsü Oldular

Müge Boz ve Gonca Vuslateri “Hamilelikte WC Sorunsalı” Parodileriyle Adeta Hamilelerin Sözcüsü Oldular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 15:06

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Anne olmaya hazırlanan iki arkadaş Müge Boz ve Gonca Vuslateri, tüm annelerin hemfikir olduğu bir paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gonca Vuslateri ilk çocuğunu, Müge Boz da ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanırken ikili bir araya geldi.

Gonca Vuslateri ilk çocuğunu, Müge Boz da ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanırken ikili bir araya geldi.

Ve iki hamile arkadaş birlikte film izlemek isterse nasıl olur konusunu ele alarak bu süreci yaşamış tüm kadınları güldüren bir video çektiler.

Ve iki hamile arkadaş birlikte film izlemek isterse nasıl olur konusunu ele alarak bu süreci yaşamış tüm kadınları güldüren bir video çektiler.

İkili film izlerken ikisinden biri mutlaka tuvalete gidiyor ve filmin bir kısmını kaçırıyordu.

İkili film izlerken ikisinden biri mutlaka tuvalete gidiyor ve filmin bir kısmını kaçırıyordu.

Hamilelikte artan tuvalete gitme ihtiyacını anlatan sevilen sanatçılarımıza çoğu kişi de aynı sorunu yaşadığını söyleyerek destek oldu.

Hamilelikte artan tuvalete gitme ihtiyacını anlatan sevilen sanatçılarımıza çoğu kişi de aynı sorunu yaşadığını söyleyerek destek oldu.

İşte tüm detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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