Neşeli Halleriyle, Enerjisiyle İzleyenleri Etkisi Altına Alan Tatlı Çocuk Arya’ya Siz de Bayılacaksınız

@aryafanclub_ adlı teyzesinin yönetimindeki Instagram hesabıyla, son zamanların en sevilen çocuk fenomenlerinden Arya, öylesine bir enerjiye sahip ki hem ailesini hem izleyenleri kahkahaya boğuyor. Gelin kendisini yakından tanıyalım.
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Minik Arya’yı ilk olarak teyzesine heyecanlı heyecanlı Caner adlı kişiden bahsettiği videosuyla tanımıştık. Caner’i anlatırkenki heyecanı, hal ve hareketleri çok konuşulmuştu.
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Daha sonrasında ise paylaşılan diğer videolarından anladık ki tatlı Arya her zaman enerjisi yüksek, konuşmaya bayılan, adeta büyümüş de küçülmüş denilecek bir çocukmuş.
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Teyzeleriyle vakit geçirmeyi çok seven Arya ailenin neşesi olmuş durumda. Kısa sürede sosyal medyada gördüğü ilgiyle bizlerin de neşesi oldu.
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Paylaşılan videoları özellikle TikTok’ta ses olarak kullanılarak yeni başlıklarla içerik üreticilerine ilham oluyor.
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Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen izleyiciler Arya gibi kızları olması için yorumlarda buluşurken, tatlı kıza maşallahlar, nazar boncukları da eksik olmuyor.
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Ve gelen yorumlar. 👇
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