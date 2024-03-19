Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay İçin Lokma Döken Kadın Başkan Adayını Görünce Dans Şovuna Başladı

Seçim zamanı günbegün yaklaşıyorken, tüm adaylar şehirlerinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın sahur için lokma döktürdüğü gecede hazırlık aşamasında çalışan bir kadının dansıysa sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Seçim çalışmalarına adeta renk katan kadın, Cemil Tugay’ın alana gelmesiyle birlikte sevincine hakim olamadı.
Bir yandan lokmaları hazırlarken bir yandan da dans etmeye başladı.
Yüksek enerjisiyle yanındaki arkadaşını da etkisi altına alan kadının dans şovu ise büyük yankı uyandırdı.
Kimileri eleştirirken kimileri de onun enerjisine imrendi. “Ömrümde şu coşkuyu hiç yaşamadım” yorumları geldi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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