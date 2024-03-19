Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay İçin Lokma Döken Kadın Başkan Adayını Görünce Dans Şovuna Başladı

Seçim zamanı günbegün yaklaşıyorken, tüm adaylar şehirlerinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın sahur için lokma döktürdüğü gecede hazırlık aşamasında çalışan bir kadının dansıysa sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.