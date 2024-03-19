Çaresiz ve Çimentolarla Kaplı Bir Halde Bulunan Sarmanın Hayata Dönüş Hikayesine Kalbiniz Eriyecek

Patili dostlarımızın savunmasız kaldığı anlarda onlara yardım eli uzatabilecek tek kişinin bizler olduğunu unutmayan bir iyilik meleğinin, yüzü çimentolarla kaplı bir halde bulduğu sarmanı kurtadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Şu an adı Bal olan şanslı sarmanı ilk gördüğünde ne olduğunu dahi anlayamadığını ifade Duygu adlı genç kadın, profesyonel destek ile Bal’ı tutabildiğini anlatıyor.
Suratındaki çimentolardan arınabilmesi için Bal ile soluğu veterinerde aldıklarını, önce burun deliklerinin sonra gözlerinin ve ardından ağzının tek tek temizlendiğini dile getiriyor.
Ancak maalesef Bal’ın yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu ve tüm bağırsaklarının da çimento dolu olduğunu söylüyor.
Ve Bal’ın başına gelenler çimentoyla da kalmıyor. Patili dostumuz bebekleri karnında öldüğü için operasyona girmek durumunda kalıyor.
Toparlanması yaklaşık bir yılı bulan Bal’ı bir gün olsun yalnız bırakmayan ve iyileşmesi için tüm sevgisini, gücünü ona veren Duygu adlı genç kadın, Bal’ın serüvenini paylaşmasıyla hepimizi derinden etkiledi.
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Bal’ı hayattaki en büyük başarısı olarak gören genç kadın sevgisi ve sabrıyla hepimizin feyzalması gereken bir iyileştirme gücüne sahip.
İşte sizi duygulandıracak o video 👇
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