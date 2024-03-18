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18 Mart Çanakkale Zaferi İçin Karton Parçalarını Birleştirdiği Asker Çalışmasıyla Takdirleri Topladı

18 Mart Çanakkale Zaferi İçin Karton Parçalarını Birleştirdiği Asker Çalışmasıyla Takdirleri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 15:13

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@arisakizi kullanıcı adıyla TikTok hesabından çalışmalarını paylaşan yetenekli kadın her paylaşımıyla beğeni kazanırken bugünün anlam ve önemi için bir asker çalışması yaptı. Gelin detaylara girlikte bakalım.

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Yetenekli kadını Cumhuriyet’in 100. yılı için karton parçalarını birleştirerek Atatürk silüeti oluşturduğu benzer bir çalışmasıyla tanımıştık.

Yetenekli kadını Cumhuriyet’in 100. yılı için karton parçalarını birleştirerek Atatürk silüeti oluşturduğu benzer bir çalışmasıyla tanımıştık.

İşte detaylar 👇

Bu sefer de yine aynı tekniği kullanarak birkaç karton parçası, pet şişe ve köpük gibi malzemeler yardımıyla yaptığı bir asker çalışmasıyla konuşuluyor.

Bu sefer de yine aynı tekniği kullanarak birkaç karton parçası, pet şişe ve köpük gibi malzemeler yardımıyla yaptığı bir asker çalışmasıyla konuşuluyor.

Parçaları kesti, yapıştırdı, boyadı derken öylesine bir sonuç meydana geldi ki izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Parçaları kesti, yapıştırdı, boyadı derken öylesine bir sonuç meydana geldi ki izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hepimizi tam kalbimizin ortasından vuran başarılı sanatçımıza güzide eseri için bizler de tebriklerimizi iletelim.

Hepimizi tam kalbimizin ortasından vuran başarılı sanatçımıza güzide eseri için bizler de tebriklerimizi iletelim.

İşte o büyüleyici anlar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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