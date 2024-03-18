18 Mart Çanakkale Zaferi İçin Karton Parçalarını Birleştirdiği Asker Çalışmasıyla Takdirleri Topladı

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Yetenekli kadını Cumhuriyet’in 100. yılı için karton parçalarını birleştirerek Atatürk silüeti oluşturduğu benzer bir çalışmasıyla tanımıştık.
Bu sefer de yine aynı tekniği kullanarak birkaç karton parçası, pet şişe ve köpük gibi malzemeler yardımıyla yaptığı bir asker çalışmasıyla konuşuluyor.
Parçaları kesti, yapıştırdı, boyadı derken öylesine bir sonuç meydana geldi ki izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hepimizi tam kalbimizin ortasından vuran başarılı sanatçımıza güzide eseri için bizler de tebriklerimizi iletelim.
İşte o büyüleyici anlar 👇
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Ve gelen yorumlar. 👇
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