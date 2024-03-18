Araba Kokusu Fazla Isınınca Yüzüne Doğru Patlayan Talihsiz Kadında Kimyasal Yanıklar Oluştu

@kyndal_bret kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, geçtiğimiz günlerde hastaneden yaptığı bir paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın videosunda bir markaya ait araba kokusunun aşırı ısınmadan kaynaklı olarak patladığından ve bunun nelere mal olduğundan bahsediyordu.
Yüzü ve gözleri hasar alan kadında, kimyasal yanıklar oluşmuştu. Arabasında ise ağarmalar mevcuttu.
Tedavi sürecinden görüntüler paylaşan kadın izleyenleri derinden etkiledi ve geçmiş olsun dilekleri yağdı.
Birkaç kişi aynı durumu yaşadığını söylerken bazıları da tazminat alması gerektiğini ifade etti.
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