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Nasıl Antrenman Yaptıklarını Bilmediğimiz Bazı Spor Dalları Sizi Çok Şaşırtacak

Nasıl Antrenman Yaptıklarını Bilmediğimiz Bazı Spor Dalları Sizi Çok Şaşırtacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 22:02

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Sporun hangi dalı olduğu fark etmeksizin başarıyı getirenin antrenman olduğunu bilirsiniz. Bazı spor dallarının antrenman anlarına şahit olsak da bazılarının nasıl ısındıklarını ve hazırlandıklarını bilmiyoruz. Gelin birkaçına birlikte bakalım.

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Bu idmanların derlendiğini videoda kayak, dalış, F1, kayakla atlama gibi birkaç spora yer verilmişti ve ilgi çekici bilgileriyle paylaşım kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Bu idmanların derlendiğini videoda kayak, dalış, F1, kayakla atlama gibi birkaç spora yer verilmişti ve ilgi çekici bilgileriyle paylaşım kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Örneğin yüksek dalış sporu için havada geçirilen sürede atlayışı şekillendiren pozisyonların idmanı yukarıda görmüş olduğunuz mekanizma ile gerçekleşiyordu.

Örneğin yüksek dalış sporu için havada geçirilen sürede atlayışı şekillendiren pozisyonların idmanı yukarıda görmüş olduğunuz mekanizma ile gerçekleşiyordu.

Ya da kayak sporunda kusursuz bir sürüşün getirisi olan zıplayışlara pilates topları ile çalışılıyordu.

Ya da kayak sporunda kusursuz bir sürüşün getirisi olan zıplayışlara pilates topları ile çalışılıyordu.

Kano sporunun adeta temel taşı olan kürek çekmenin gelişmesi içinse idmanlarda halatlarla çalışmalar yapıldığı gösteriliyordu.

Kano sporunun adeta temel taşı olan kürek çekmenin gelişmesi içinse idmanlarda halatlarla çalışmalar yapıldığı gösteriliyordu.

Tüm bunlarla beğeni kazanan video bir kez daha izleyicilerin sporcuları tebrik etmesine vesile oldu.

Tüm bunlarla beğeni kazanan video bir kez daha izleyicilerin sporcuları tebrik etmesine vesile oldu.
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