Sevgilisine Paylaşmaması Koşuluyla Kedi Taklidi Yapan Adam Milyonlar İzlendi

@mertcanbuyukk adlı TikTok hesabından kız arkadaşıyla geçirdiği keyifli anı paylaşan gence tahmininden çok etkileşim geldi. İkilinin arasındaki enerjiye beğeniler yağarken video ise 3 milyon izlendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Her şey genç kadının sevgilisinden kedi taklidi yapmasını istemesiyle başladı.
Adam önce videoyu paylaşmaması söyledi ardından ise etrafına bakarak onları görenlerin olup olmadığını kontrol etti.
Sonra da miyavlamasıyla birlikte kız arkadaşı kahkahalar boğuldu. İkilinin birbiriyle geçirdiği bu tatlı ve komik anlar kısa sürede viral oldu.
Adamın kimsenin o anları görmesini istememesinin ardından video geniş bir kitleye ulaşınca izleyiciler bununla ilgili şakalar yaptı.
İşte o anlar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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