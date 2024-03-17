Sevgilisine Paylaşmaması Koşuluyla Kedi Taklidi Yapan Adam Milyonlar İzlendi

Türkiye'ye Gelmek İstemeyen Gurbetçi Çocuğun Güldüren İsyanı: "Pommes Yiyelim Diyorum, Pommes Ne Diyorlar"

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