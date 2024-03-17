Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisine Paylaşmaması Koşuluyla Kedi Taklidi Yapan Adam Milyonlar İzlendi

Sevgilisine Paylaşmaması Koşuluyla Kedi Taklidi Yapan Adam Milyonlar İzlendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 21:17

İçerik Devam Ediyor

@mertcanbuyukk adlı TikTok hesabından kız arkadaşıyla geçirdiği keyifli anı paylaşan gence tahmininden çok etkileşim geldi. İkilinin arasındaki enerjiye beğeniler yağarken video ise 3 milyon izlendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her şey genç kadının sevgilisinden kedi taklidi yapmasını istemesiyle başladı.

Her şey genç kadının sevgilisinden kedi taklidi yapmasını istemesiyle başladı.

Adam önce videoyu paylaşmaması söyledi ardından ise etrafına bakarak onları görenlerin olup olmadığını kontrol etti.

Adam önce videoyu paylaşmaması söyledi ardından ise etrafına bakarak onları görenlerin olup olmadığını kontrol etti.

Sonra da miyavlamasıyla birlikte kız arkadaşı kahkahalar boğuldu. İkilinin birbiriyle geçirdiği bu tatlı ve komik anlar kısa sürede viral oldu.

Sonra da miyavlamasıyla birlikte kız arkadaşı kahkahalar boğuldu. İkilinin birbiriyle geçirdiği bu tatlı ve komik anlar kısa sürede viral oldu.

Adamın kimsenin o anları görmesini istememesinin ardından video geniş bir kitleye ulaşınca izleyiciler bununla ilgili şakalar yaptı.

Adamın kimsenin o anları görmesini istememesinin ardından video geniş bir kitleye ulaşınca izleyiciler bununla ilgili şakalar yaptı.

İşte o anlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?