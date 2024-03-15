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Krizi Fırsata Çevirip Kaza Anını Arka Plana Koyarak Yemek Videosu Çekmeleri Gündem Oldu

Krizi Fırsata Çevirip Kaza Anını Arka Plana Koyarak Yemek Videosu Çekmeleri Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:31

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@mamad_foodbaz adlı Instagram hesabı yaptığı bir paylaşımla viral oldu. Paylaşım aslında sıkça izlediğimiz yemek yapma videolarındandı ancak bu videoyu farklı kılan bir durum vardı. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Caddede iki aracın birbirine çarptığını gören ev sahibi balkona geçerek tam onları görecek şekilde yemek yapmaya başladı.

Caddede iki aracın birbirine çarptığını gören ev sahibi balkona geçerek tam onları görecek şekilde yemek yapmaya başladı.

Herhangi bir olay yaşandığında o anları izlemenin verdiği keyfi bilirsiniz. Ev sahibi de belli ki gelişmeleri kaçırmak istemiyordu.

Herhangi bir olay yaşandığında o anları izlemenin verdiği keyfi bilirsiniz. Ev sahibi de belli ki gelişmeleri kaçırmak istemiyordu.

Bir yandan da yemek hazırladığı anları kaydeden ev sahibi, videoyu paylaşmasıyla birlikte izleyicilerden çokça etkileşim aldı.

Bir yandan da yemek hazırladığı anları kaydeden ev sahibi, videoyu paylaşmasıyla birlikte izleyicilerden çokça etkileşim aldı.

Çünkü kimse daha önce böyle bir yemek hazırlama videosuna şahit olmamıştı.

Çünkü kimse daha önce böyle bir yemek hazırlama videosuna şahit olmamıştı.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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