Krizi Fırsata Çevirip Kaza Anını Arka Plana Koyarak Yemek Videosu Çekmeleri Gündem Oldu

İçeriğin Devamı Aşağıda
Caddede iki aracın birbirine çarptığını gören ev sahibi balkona geçerek tam onları görecek şekilde yemek yapmaya başladı.
Herhangi bir olay yaşandığında o anları izlemenin verdiği keyfi bilirsiniz. Ev sahibi de belli ki gelişmeleri kaçırmak istemiyordu.
Bir yandan da yemek hazırladığı anları kaydeden ev sahibi, videoyu paylaşmasıyla birlikte izleyicilerden çokça etkileşim aldı.
Çünkü kimse daha önce böyle bir yemek hazırlama videosuna şahit olmamıştı.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda