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Muammer Köksal İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın Şiir Repliklerinin Çok Olmasını Tiye Aldı

Muammer Köksal İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın Şiir Repliklerinin Çok Olmasını Tiye Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:24

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İnci Taneleri henüz seyirciyle buluşmadan dahi herkeste büyük heyecan oluşturmuştu. Yayına girdiği günden bu yana merakla izlenen dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterinin şiirsel konuşmaları ise her bölüm sonrası konuşuluyor.

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@av.muammerkoksal adlı Instagram hesabından içerikler üreten Muammer Köksal, son paylaşımında İnci Taneleri’nden Azem karakterini canlandırdı.

@av.muammerkoksal adlı Instagram hesabından içerikler üreten Muammer Köksal, son paylaşımında İnci Taneleri’nden Azem karakterini canlandırdı.

Esas aldığı mevzu ise Azem karakterinin repliklerinde şiirlere ya da özlü sözlere sıkça yer verilmesiydi.

Esas aldığı mevzu ise Azem karakterinin repliklerinde şiirlere ya da özlü sözlere sıkça yer verilmesiydi.

Muammer Köksal o anları canlandırırken karşısındaki kişi “Of yeter ya, edebiyat yapma.” şeklinde serzenişte bulundu.

Muammer Köksal o anları canlandırırken karşısındaki kişi “Of yeter ya, edebiyat yapma.” şeklinde serzenişte bulundu.

İzleyicilerden bazıları değindiği konuda haklı olduğunu belirtirken bazıları da bundan keyif aldıklarını dile getirdi.

İzleyicilerden bazıları değindiği konuda haklı olduğunu belirtirken bazıları da bundan keyif aldıklarını dile getirdi.

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Gelen yorumlar isw bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar isw bu şekilde oldu. 👇
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