Muammer Köksal İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın Şiir Repliklerinin Çok Olmasını Tiye Aldı

İnci Taneleri henüz seyirciyle buluşmadan dahi herkeste büyük heyecan oluşturmuştu. Yayına girdiği günden bu yana merakla izlenen dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterinin şiirsel konuşmaları ise her bölüm sonrası konuşuluyor.