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CZN Burak’ın Misafiri Kafaları Karıştırdı: İzleyiciler Konuğun Gerçek Mr. Bean Olup Olmadığını Anlayamadı

CZN Burak’ın Misafiri Kafaları Karıştırdı: İzleyiciler Konuğun Gerçek Mr. Bean Olup Olmadığını Anlayamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 13:07

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CZN Burak restoranında sık sık ünlü isimleri ağırladığı video paylaşımları yapıyor. 18 milyon izlenen son videosunda ise “Yanımdaki kralı tanıdınız mı” başlığıyla kafaları karıştıran bir konuğa yer verdi.

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Kast ettiği kişi Mr. Bean’di. Ancak izleyiciler onun gerçekten Mr. Bean olup olmadığını anlamayadı.

Kast ettiği kişi Mr. Bean’di. Ancak izleyiciler onun gerçekten Mr. Bean olup olmadığını anlamayadı.

Videodaki kişi ciddi anlamda Mr. Bean’i andırıyor ve onun gibi davranışlar sergiliyordu.

Videodaki kişi ciddi anlamda Mr. Bean’i andırıyor ve onun gibi davranışlar sergiliyordu.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu. Kimileri gerçekten o olduğunu dile getirse de kimileri yalnızca benzediğini ifade etti.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu. Kimileri gerçekten o olduğunu dile getirse de kimileri yalnızca benzediğini ifade etti.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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