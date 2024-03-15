Düşerken Yanlışlıkla Yangın Alarmına Basan Talihsiz Genç Ne Yapacağını Şaşırdı

Bir gencin merdivenden düşünce başına gelenler sosyal medyada viral oldu. Herkes gencin şanssızlığını konuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Aslında genç normal bir şekilde merdivenden iniyordu ancak son basamaklara gelince ayağı kaydı ve düştü.
Tutunmak için duvara elini uzatan genç yanlışlıkla yangın alarmına basmış oldu.
Ve ardından alarm çalmaya başlayınca ne yapacağını şaşırıp telefona sarıldı.
İzleyiciler ise gencin bu talihsizliğine hem güldü hem de kendi sakarlıklarıyla kıyasladı.
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