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Ekrem İmamoğlu’nun Kürsüdeyken Kucağına Aldığı Mustafa Kemal Adlı Minik Çocuk Sosyal Medyada Viral Oldu

Ekrem İmamoğlu’nun Kürsüdeyken Kucağına Aldığı Mustafa Kemal Adlı Minik Çocuk Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 20:04

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Ekrem İmamoğlu’nun bugün Salacak’ta gerçekleştirdiği konuşmada kürsüye çıkan Mustafa Kemal bebek söyledikleriyle, enerjisiyle sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ekrem İmamoğlu’nun yanına çıkan tatlı çocuğu kucağına almasıyla başladı her şey.

Ekrem İmamoğlu’nun yanına çıkan tatlı çocuğu kucağına almasıyla başladı her şey.

“Ekrem Başkan, Ekrem Başkan” diye bağırmaya ve gülmeye başlayan tatlı çocuk hem İmamoğlu’nu hem de izleyicileri kahkahalarına ortak etti.

“Ekrem Başkan, Ekrem Başkan” diye bağırmaya ve gülmeye başlayan tatlı çocuk hem İmamoğlu’nu hem de izleyicileri kahkahalarına ortak etti.

Adının Mustafa Kemal olduğunu söyleyen tatlı çocuğa alkışlar gelirken o bu anlardan çok keyif alıyordu.

Adının Mustafa Kemal olduğunu söyleyen tatlı çocuğa alkışlar gelirken o bu anlardan çok keyif alıyordu.

“Merhaba İstanbul! Çocukların sevgisiyle kazandı, bundan böyle her şey çok güzel olacak.” cümlelerini de konuşmasına ekleyen tatlı çocuğa geleceğin siyasetçisi yorumları geldi.

“Merhaba İstanbul! Çocukların sevgisiyle kazandı, bundan böyle her şey çok güzel olacak.” cümlelerini de konuşmasına ekleyen tatlı çocuğa geleceğin siyasetçisi yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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