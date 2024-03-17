Dart Oyunlarını İzleye İzleye Profesyonel Şekilde Ok Atmayı Öğrenen 14 Aylık Bebek Alkışları Topladı

Bir bebeğin dart oynarken profesyonel biçimde ok atmayı öğrenmesi sosyal medyada viral oldu. Çünkü minik bebek henüz 14 aylıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Minik yeteneğin arka planda televizyonda dart oyunları açıkken ok attığı anlara beğeniler yağdı.
Kendisi henüz 14 aylık olsa da hem sıkça dart oyunları izlemesi hem de denemeler yapması onu geliştirmişti.
Profesyonel atış stiliyle oku hedefine gönderen minik yeteneğin o anları adeta ekrandaki kişiymişçesine yaşaması takdir edilesiydi.
İzleyiciler de yorumlarda buluşup kendisini övmelere doyamadı. Özellikle de minik yeteneğin duruşu, ayağını koyuşu içleri ısıttı.
İşte o anlar 👇
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Miniğe gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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