Deniz Hıyarının Beslendiği İlginç Anlar Kayda Geçince Milyonlarca Kez İzlendi

Canlılar alemine açılan her pencerede insanı şaşırtan bir detay olurken, şimdilerdeyse bir deniz hıyarının beslenme şekli gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Holothuroidea sınıfından deniz hıyarları aslında görselde gördüğümüz canlıdan farklı bir yapıya sahip. O yüzden bu deniz hıyarı değil dediğinizi duyar gibiyiz.
Ancak görselde gördüğümüz deniz canlısı da Holothuroidea sınıfını kapsayan ‘Echinodermata’lardan bir deniz hıyarı.
Ve ilginç beslenme şekli kayda geçmesiyle birlikte sosyal medyada çokça etkileşim almış durumda.
İlgi çeken yanı ise kollarına topladığını besinleri tek tek ve seri bir şekilde yiyor olması.
İşte o anlar 👇
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