En İyisi İstemenin Neden Materyalist Olarak Görüldüğüne Serzenişte Bulunarak Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

@dogavefazlasi kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaştığı videosuyla gündem olan kadın, ele aldığı konuyla izleyicileri bir tartışmaya sürükledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın anlatmak istediği konuya bir örnekle başladı ve ‘eğer anne olsaydı, çocuğu için herhangi bir konuda en iyisini isteseydi dünyanın en iyi annesi olarak görüleceğini’ söyledi.
Ancak insanın bunu çocuğu için isterken iyi görülmesine ama kendisi için isteyince materyalist görülmesine anlam veremediğini anlattı.
“Her şey ruhani ve manevi olmak zorunda mı? (…) Daha iyisini istemek neden neden bir eksik ya da yanlış ya da hata oluyor?” dedi.
İzleyicilerden bazıları da meselenin isteme eyleminde olduğunu söyledi ve eğer kendisi için en iyisini kendisi yapıyorsa sıkıntı olmadığını ifade etti.
Bazıları da meselenin istemekten ziyade en iyi diye bir şey olmadığını kabul etmekle ilgili olduğunu dile getirdi.
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