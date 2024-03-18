En Yakın Arkadaşı Sandığı Kişinin Ailesi Tarafından Kiralandığını Öğrenen Genç Hayatının Şokunu Yaşadı

@lawsonspolansky kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaşımlar yapan genç, geçtiğimiz günlerde açıklık getirdiği bir konuyla herkesi şaşırtırken kısa sürede çokça etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç adam, 2012 yılında 5 yaşındayken parkta oyun oynayarak tanıştığı Dexter adlı arkadaşının aslında ailesi tarafından kiralanan biri olduğunu anlattı.
Bunu öğrenmesi ise biraz zaman almıştı. Kafasını karıştıran ilk olaylar 2018’de kendi teyzesinin Dexter ve annesiyle Kaliforniya’ya gitmesiyle başlamıştı.
Ancak hem Dexter hem de teyzesi bu olayı bir şekilde geçiştirmeyi başarmıştı. Asıl çatlak ise Dexter’ın annesinin evinde havuz görevlisi olarak çalışan kişiyle Spolansky’ın sevgili olmasıyla oluştu.
Genç adam sevgilisi sayesinde teyzesinin Dexter’ın annesiyle yakın arkadaş olduğunu ve ailesinin Dexter’a çocuklarıyla arkadaş olması için para ödediğini öğrendiğini söyledi.
Ve videosunda sahte en iyi arkadaşıyla teyzesine seslendi. Onları affetmeyeceğini ve neden böyle bir şey yaptıklarına anlam veremediğini ifade etti.
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Yaşananların korkunç olduğunu söylerken, gerçek arkadaşlığın ne olduğunu hiç deneyimlememiş olmasından kaynaklı da onlara teşekkür etti.
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