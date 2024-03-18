Haluk Levent’in 18 Mart Çanakkale Zaferi İçin Orkestra Eşliğinde Çanakkale Türküsü Söylediği Duygu Dolu Anlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin tüm milletimiz için büyük önemi var. Bugün ise hepimizi derinden etkileyen bu önemli günün 109. yıl dönümü. Sosyal medyada herkes 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anmak adına paylaşımlar yaparken bir paylaşım da Haluk Levent’ten geldi. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haluk Levent, bugün 21:30’da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda vereceği konserle tarihi zaferi anmak adına Çanakkalelilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Twitter hesabından ise “#18martcanakkalezaferi 💚” notuyla orkestra eşliğinde “Çanakkale Türküsü” söylediği tüyler ürpertici anları paylaştı.
Sahneyi Kızılordu Korosu ile paylaşan Haluk Levent, muhteşem performansıyla herkesi derinden etkiledi.
Proje kapsamında Cumhuriyet Marşlarını seslendirmek adına bir araya gelen 135 kişilik Kızılordu Korosu ve Haluk Levent’in Çanakkale Türküsü’nü seslendirdikleri anlara yeniden paylaşılmasıyla beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve gelen yorumlar 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda