Haluk Levent’in 18 Mart Çanakkale Zaferi İçin Orkestra Eşliğinde Çanakkale Türküsü Söylediği Duygu Dolu Anlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin tüm milletimiz için büyük önemi var. Bugün ise hepimizi derinden etkileyen bu önemli günün 109. yıl dönümü. Sosyal medyada herkes 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anmak adına paylaşımlar yaparken bir paylaşım da Haluk Levent’ten geldi. Gelin detayları birlikte öğrenelim.