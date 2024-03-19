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40 Kişi Olmasını Bekledikleri Söz Gününe Gelen Konukları Saymaya Adeta Matematiğiniz Yetmeyecek

40 Kişi Olmasını Bekledikleri Söz Gününe Gelen Konukları Saymaya Adeta Matematiğiniz Yetmeyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 19:28

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Erkek arkadaşıyla sözleneceği bu mutlu günlerini kayda alan genç kadın, “Aileme 40 kişi olacağız dediğim sözüme Sivaslı erkek tarafı şoku” notuyla o anları paylaşınca kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kimi aileler özel günlerini az kişiyle geçirmek isterken kimi ailelerse böyle günlerde bir arada olmaktan çok keyif alıyor.

Kimi aileler özel günlerini az kişiyle geçirmek isterken kimi ailelerse böyle günlerde bir arada olmaktan çok keyif alıyor.

Söz günlerinde sevdiklerini yalnız bırakmak istemeyen Sivaslı bir aile de sosyal medyada paylaşıldığından beri konuşuluyor.

Söz günlerinde sevdiklerini yalnız bırakmak istemeyen Sivaslı bir aile de sosyal medyada paylaşıldığından beri konuşuluyor.

“Ocağım söndü nasıl beladır” şarkısıyla paylaşımı yapan gelin ve ailesine de sürpriz olan misafirler say say bitmez haldeydi.

“Ocağım söndü nasıl beladır” şarkısıyla paylaşımı yapan gelin ve ailesine de sürpriz olan misafirler say say bitmez haldeydi.

İzleyiciler de yorumlarda buluştu ve bazıları böyle kalabalıkları sevdiğini söylerken bazılarıysa gerek olmadığını dile getirdi.

İzleyiciler de yorumlarda buluştu ve bazıları böyle kalabalıkları sevdiğini söylerken bazılarıysa gerek olmadığını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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