40 Kişi Olmasını Bekledikleri Söz Gününe Gelen Konukları Saymaya Adeta Matematiğiniz Yetmeyecek

Erkek arkadaşıyla sözleneceği bu mutlu günlerini kayda alan genç kadın, “Aileme 40 kişi olacağız dediğim sözüme Sivaslı erkek tarafı şoku” notuyla o anları paylaşınca kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimi aileler özel günlerini az kişiyle geçirmek isterken kimi ailelerse böyle günlerde bir arada olmaktan çok keyif alıyor.
Söz günlerinde sevdiklerini yalnız bırakmak istemeyen Sivaslı bir aile de sosyal medyada paylaşıldığından beri konuşuluyor.
“Ocağım söndü nasıl beladır” şarkısıyla paylaşımı yapan gelin ve ailesine de sürpriz olan misafirler say say bitmez haldeydi.
İzleyiciler de yorumlarda buluştu ve bazıları böyle kalabalıkları sevdiğini söylerken bazılarıysa gerek olmadığını dile getirdi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda