Mesafeler Aşka Engeldir Diye Düşünenleri Yanıltacak Bir Video Herkesi Etkisi Altına Aldı

Düğünlerden kesitler paylaşan @royaldugun adlı TikTok hesabının yayınladığı bir video öylesine aşk içeriyordu ki kısa sürede herkesin gönlünü fethetti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir genç adam, katıldığı düğüne kız arkadaşı gelemeyince çareyi onu görüntülü aramakta buldu.
Ancak bahsettiğimiz arama alışık olduğumuz türden değildi. Çünkü genç adam kız arkadaşıyla aramada dans ediyordu.
Tüm çiftler pistte romantik danslar ederken muhtemelen sevdiğinin yanında olamamasına içi el vermeyen genç adam bu hareketiyle herkesten takdirleri topladı.
Yorumlar böyle bir aşkın kendisine de nasip olmasını isteyenlerle doldu taştı.
İşte o anlar 👇
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Ve gelen yorumlar. 👇
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