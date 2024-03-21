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Sokak Fotoğrafçılığını Patili Dostlarımızdan Köpeklerle İcra Eden Adamın Kalpleri Eriten Paylaşımları

Sokak Fotoğrafçılığını Patili Dostlarımızdan Köpeklerle İcra Eden Adamın Kalpleri Eriten Paylaşımları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 21:08

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@tuylukareler adlı Instagram ve TikTok hesaplarından içerikler üreten sokak fotoğrafçısı Köksal Mataracı, paylaşımlarıyla herkese tebessüm ettiriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sokakta karşılaştığı patili dostlarımızı sahiplerinden izin alarak fotoğraflayan Köksal Mataracı, onların hikayelerini de öğreniyor.

Sokakta karşılaştığı patili dostlarımızı sahiplerinden izin alarak fotoğraflayan Köksal Mataracı, onların hikayelerini de öğreniyor.

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Köpeklerin kaç yaşında olduğunu, belirgin özelliklerini, ne zamandır sahipleriyle birlikte olduklarını aktarıyor.

Köpeklerin kaç yaşında olduğunu, belirgin özelliklerini, ne zamandır sahipleriyle birlikte olduklarını aktarıyor.

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Kimi köpekler poz vermek için can atarken kimileriyse oyuncaklar vesilesiyle çekiliyor.

Kimi köpekler poz vermek için can atarken kimileriyse oyuncaklar vesilesiyle çekiliyor.
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Ortaya çıkan görüntülere ise beğeniler yağarken içerikleri izlerken insanın içi ısınıyor.

Ortaya çıkan görüntülere ise beğeniler yağarken içerikleri izlerken insanın içi ısınıyor.

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