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Türkçe’nin Ağır Küfürlerini İngilizce Söylemeyi Öğreten Genç Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

Türkçe’nin Ağır Küfürlerini İngilizce Söylemeyi Öğreten Genç Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 19:24

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@nesly.english adlı TikTok profilinden İngilizce’ye dair içerikler paylaşan genç kadın, son zamanlarda başlattığı bir içerik serisiyle gündem olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım. (Bu içeriğimiz rahatsız edici küfürler içermektedir. ⚠️)

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C2 seviyesindeki İngilizce öğretmeni genç kadın, TikTok ve YouTube hesaplarından Türkçe küfürlerin İngilizce versiyonları öğrettiği bir içerik serisi başlattı.

C2 seviyesindeki İngilizce öğretmeni genç kadın, TikTok ve YouTube hesaplarından Türkçe küfürlerin İngilizce versiyonları öğrettiği bir içerik serisi başlattı.

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Genelde argo söylemlerin öğretildiğine şahit olurken genç kadının ağır küfürleri öğretiyor olması başlangıçta garipsendi.

Genelde argo söylemlerin öğretildiğine şahit olurken genç kadının ağır küfürleri öğretiyor olması başlangıçta garipsendi.

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Ancak sonrasında izleyiciler de merak ettiği küfürleri yorumlarda buluşarak sormaya başladı.

Ancak sonrasında izleyiciler de merak ettiği küfürleri yorumlarda buluşarak sormaya başladı.
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YouTube hesabında daha detaylı bilgiler veren genç kadın, küfürlerin cümle içerisinde kullanımlarına da örnekler verdi.

YouTube hesabında daha detaylı bilgiler veren genç kadın, küfürlerin cümle içerisinde kullanımlarına da örnekler verdi.

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Bu içerik serisinden önce manifest videoları çeken genç kadını o videolarından tanıyan eski takipçileri ise şimdiki serisi için şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.

Bu içerik serisinden önce manifest videoları çeken genç kadını o videolarından tanıyan eski takipçileri ise şimdiki serisi için şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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