Türkçe’nin Ağır Küfürlerini İngilizce Söylemeyi Öğreten Genç Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

@nesly.english adlı TikTok profilinden İngilizce’ye dair içerikler paylaşan genç kadın, son zamanlarda başlattığı bir içerik serisiyle gündem olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım. (Bu içeriğimiz rahatsız edici küfürler içermektedir. ⚠️)
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C2 seviyesindeki İngilizce öğretmeni genç kadın, TikTok ve YouTube hesaplarından Türkçe küfürlerin İngilizce versiyonları öğrettiği bir içerik serisi başlattı.
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Genelde argo söylemlerin öğretildiğine şahit olurken genç kadının ağır küfürleri öğretiyor olması başlangıçta garipsendi.
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Ancak sonrasında izleyiciler de merak ettiği küfürleri yorumlarda buluşarak sormaya başladı.
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YouTube hesabında daha detaylı bilgiler veren genç kadın, küfürlerin cümle içerisinde kullanımlarına da örnekler verdi.
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Bu içerik serisinden önce manifest videoları çeken genç kadını o videolarından tanıyan eski takipçileri ise şimdiki serisi için şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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