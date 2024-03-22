Demet Evgar, Bahar Dizi Setinde Kızının Kendisine Makyaj Yaptığı Tatlı Anları Paylaştı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Reyting listesini alt üst eden Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, son olarak setten bazı anlarını paylaştı.

Minik kızının kendisine makyaj yaptığı anlar ise görenleri pamuk gibi yaptı!