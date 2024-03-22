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Demet Evgar, Bahar Dizi Setinde Kızının Kendisine Makyaj Yaptığı Tatlı Anları Paylaştı!

Demet Evgar, Bahar Dizi Setinde Kızının Kendisine Makyaj Yaptığı Tatlı Anları Paylaştı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 22:09

Ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Reyting listesini alt üst eden Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, son olarak setten bazı anlarını paylaştı. 

Minik kızının kendisine makyaj yaptığı anlar ise görenleri pamuk gibi yaptı!

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Başarılı oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Demet Evgar'ın paylaştığı Bahar, izleyenlerden tam not aldı. Her hafta ilgiyle izlenen dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Bir Kadın Bir Erkek ile tanıdığımız Demet Evgar, Avlu ile büyük başarı elde etmiş, ardından pek çok filmde de rol almıştı.

Bir Kadın Bir Erkek ile tanıdığımız Demet Evgar, Avlu ile büyük başarı elde etmiş, ardından pek çok filmde de rol almıştı.

Gerek komedi türünde, gerek dram türünde oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Demet Evgar, izleyenlerin de beğenisi kazanmaya devam ediyor.

Ünlü isim, 2022 yılının Ağustos ayında ise kızı Mavi'ye kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Ünlü isim, 2022 yılının Ağustos ayında ise kızı Mavi'ye kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Levent Babataş'la dünyaevine giren Evgar, hamile olduğu müjdesiyle herkesi sevindirmişti.

Demet Evgar kızı Mavi'yi gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor, sosyal medya paylaşımlarında da yüzünü göstermemeye oldukça dikkat ediyor.

Demet Evgar kızı Mavi'yi gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor, sosyal medya paylaşımlarında da yüzünü göstermemeye oldukça dikkat ediyor.

Bugüne kadar gördüğümüz anne kız fotoğraflarından ise resmen tatlılık akıyor.

Mavi'nin en son bu fotoğrafını görmüş, ne kadar büyümüş olduğunu da o zaman fark etmiştik!

Mavi'nin en son bu fotoğrafını görmüş, ne kadar büyümüş olduğunu da o zaman fark etmiştik!
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Demet Evgar, son olarak şu sıralar aktif olmaya karar verdiği sosyal medya hesabından birkaç set fotoğrafını paylaştı.

Demet Evgar, son olarak şu sıralar aktif olmaya karar verdiği sosyal medya hesabından birkaç set fotoğrafını paylaştı.

Demet Evgar'ın Bahar'ı oynamadığı, resmen Bahar olduğu bu fotoğraflara da kısa sürede pek çok yorum ve beğeni yağdı.

Demet Evgar'ın Bahar'ı oynamadığı, resmen Bahar olduğu bu fotoğraflara da kısa sürede pek çok yorum ve beğeni yağdı.

Doktor Bahar'ın son fotoğrafa gizlendiği bu fotoğraf serisinde, bir de minik sürpriz vardı!

Doktor Bahar'ın son fotoğrafa gizlendiği bu fotoğraf serisinde, bir de minik sürpriz vardı!

Evet, gerçekten minik! Mavi, annesine çekim öncesinde bir güzel makyaj yaptı. 😍

Evet, gerçekten minik! Mavi, annesine çekim öncesinde bir güzel makyaj yaptı. 😍

Şimdi anlaşıldı Bahar'ın enerjisinin nereden geldiği! 🧿

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