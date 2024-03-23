Arzu Sabancı Torunu Arzu Alara’nın Kime Benzediği Sorusunu Cevaplarken Yine Erkek Anneliğini Konuşturdu
Arzu Sabancı Torunu Arzu Alara’nın Kime Benzediği Sorusunu Cevaplarken Yine Erkek Anneliğini Konuşturdu
Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin gündeminden eksik olmamaya başladı. Arzu Sabancı, yaptığı son paylaşımla gündem olurken bu kez nostaljik bir paylaşımda bulundu. Arzu Sabancı, kendi adını taşıyan torununun kime benzediğini de hem sordu, hem cevapladı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Sabancı Ailesi, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.
Son zamanlarda magazin gündemini meşgul eden isim, ailenin en küçük üyesi Hakan Sabancı.
Hakan Sabancı ile Hande Erçel bir yana, Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'nın ilişkisi 2017 yılından beri tam gaz devam ediyor.
Sabancı çifti, 2023 yılının Ocak ayında ise bir bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Kız bebekleri olacağını öğrendiğimiz çift, kızlarına babaanne Arzu Hanım'ın adını vererek, büyük bir sürpriz ve jest yaptılar.
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Sabancı ailesinin en küçük üyesi Arzu Alara, 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Sabancı yalısında ise Arzu Alara için bir mevlid okutuldu.
Mevlitte Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın aynı tonlarda giymesi de gözlerden kaçmadı.
Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor, ancak kızının yüzünü göstermeyi henüz tercih etmiyor.
Nazlı Sabancı bir yana, Arzu Sabancı da oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Kendisinin zaman zaman yaptığı paylaşımlar, "çocuklarına veya gelinlerine bir gönderme mi?" diye düşündürtmüyor değil.
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Arzu Sabancı bu kez nostaljik bir paylaşım yaptı.
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"Torun kime benziyor?" yazan Arzu Sabancı, Arzu Alara'nın oğluna benzediğini vurgulayarak "Yine, yeniden gibi" notunu düşüyor paylaşıma.
Bizler henüz göremediğimiz için, bir yorumda bulunamayacağız! 😂
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