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Arzu Sabancı Torunu Arzu Alara’nın Kime Benzediği Sorusunu Cevaplarken Yine Erkek Anneliğini Konuşturdu

Arzu Sabancı Torunu Arzu Alara’nın Kime Benzediği Sorusunu Cevaplarken Yine Erkek Anneliğini Konuşturdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 11:22

Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin gündeminden eksik olmamaya başladı. Arzu Sabancı, yaptığı son paylaşımla gündem olurken bu kez nostaljik bir paylaşımda bulundu. Arzu Sabancı, kendi adını taşıyan torununun kime benzediğini de hem sordu, hem cevapladı. 

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Sabancı Ailesi, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Sabancı Ailesi, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Özellikle son yıllarda ailelerinin genişlemesiyle birlikte, medyanın da daha çok dikkatini çekmeye başladılar. Sosyal medya paylaşımlarının etkisi de oldukça fazla haliyle.

Son zamanlarda magazin gündemini meşgul eden isim, ailenin en küçük üyesi Hakan Sabancı.

Son zamanlarda magazin gündemini meşgul eden isim, ailenin en küçük üyesi Hakan Sabancı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisi, magazin gündeminde yakından takip edilen Hakan Sabancı, hiç olmadığı kadar popüler desek yeridir. 

Bu ilişki hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel bir yana, Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'nın ilişkisi 2017 yılından beri tam gaz devam ediyor.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel bir yana, Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'nın ilişkisi 2017 yılından beri tam gaz devam ediyor.

2017 yılında başlayan ilişki, 2020 yılında resmiyet kazanmış, çiftimiz evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı. Daha sonra 2021 yılında dillere destan bir düğün ile dünyaevine girdiler.

Sabancı çifti, 2023 yılının Ocak ayında ise bir bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Sabancı çifti, 2023 yılının Ocak ayında ise bir bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Evlilikten önce de Sabancı ailesine kolay bir şekilde adapte olan Zeynep Nazlı Sabancı, bebek haberiyle de herkesi sevindirdi.

Kız bebekleri olacağını öğrendiğimiz çift, kızlarına babaanne Arzu Hanım'ın adını vererek, büyük bir sürpriz ve jest yaptılar.

Kız bebekleri olacağını öğrendiğimiz çift, kızlarına babaanne Arzu Hanım'ın adını vererek, büyük bir sürpriz ve jest yaptılar.

Arzu Sabancı, bu haberi sosyal medya hesabından duyurmuş, oğlunun ve gelininin kendisine sürpriz yaptığını söylemişti.

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Sabancı ailesinin en küçük üyesi Arzu Alara, 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Sabancı yalısında ise Arzu Alara için bir mevlid okutuldu.

Sabancı ailesinin en küçük üyesi Arzu Alara, 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Sabancı yalısında ise Arzu Alara için bir mevlid okutuldu.

Mevlitte Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın aynı tonlarda giymesi de gözlerden kaçmadı.

Mevlitte Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın aynı tonlarda giymesi de gözlerden kaçmadı.

Öyle ki Nazlı Sabancı'nın mevlitten paylaştığı fotoğraflarda, öncelikle kayınvalidesi ile olan bu pozunu paylaşması, pek çok kişinin dikkatini çekmişti.

Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor, ancak kızının yüzünü göstermeyi henüz tercih etmiyor.

Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor, ancak kızının yüzünü göstermeyi henüz tercih etmiyor.

Sabancı ailesinin gezilerinde de, Nazlı Sabancı'nın kızıyla olan anlarında da Arzu Alara'yı genellikle bebek arabasında görüyoruz.

Nazlı Sabancı bir yana, Arzu Sabancı da oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Kendisinin zaman zaman yaptığı paylaşımlar, "çocuklarına veya gelinlerine bir gönderme mi?" diye düşündürtmüyor değil.

Nazlı Sabancı bir yana, Arzu Sabancı da oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Kendisinin zaman zaman yaptığı paylaşımlar, "çocuklarına veya gelinlerine bir gönderme mi?" diye düşündürtmüyor değil.

Arzu Sabancı, işte tam da buna örnek olacak bir şekilde, çocuk büyütmekle ilgili bir video paylaşmıştı. Bu paylaşım ise Nazlı Sabancı'ya bir gönderme olarak düşünülmüştü.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Arzu Sabancı bu kez nostaljik bir paylaşım yaptı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Arzu Sabancı bu kez nostaljik bir paylaşım yaptı.

Oğlu Hacı Sabancı'nın küçüklüğünden bir fotoğraf paylaşan Arzu Sabancı, torununun kime benzediğini sordu.

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"Torun kime benziyor?" yazan Arzu Sabancı, Arzu Alara'nın oğluna benzediğini vurgulayarak "Yine, yeniden gibi" notunu düşüyor paylaşıma.

"Torun kime benziyor?" yazan Arzu Sabancı, Arzu Alara'nın oğluna benzediğini vurgulayarak "Yine, yeniden gibi" notunu düşüyor paylaşıma.

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Bizler henüz göremediğimiz için, bir yorumda bulunamayacağız! 😂

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