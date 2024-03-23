Sevgilisiyle Maldivler'e Tatile Giden İrem Derici Enişte İçin Kesenin Ağzını Açmış

İrem Derici magazin manşetlerindeki yerini her zaman olduğu gibi korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, sevgilisiyle yurt dışı tatillerine bir yenisini daha ekledi.

Maldivler'e giden İrem Derici'nin tatil için gözden çıkardığı meblağ ise şaşırttı.