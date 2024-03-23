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Sevgilisiyle Maldivler'e Tatile Giden İrem Derici Enişte İçin Kesenin Ağzını Açmış

Sevgilisiyle Maldivler'e Tatile Giden İrem Derici Enişte İçin Kesenin Ağzını Açmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 10:09

İrem Derici magazin manşetlerindeki yerini her zaman olduğu gibi korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, sevgilisiyle yurt dışı tatillerine bir yenisini daha ekledi. 

Maldivler'e giden İrem Derici'nin tatil için gözden çıkardığı meblağ ise şaşırttı.

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Güçlü sesiyle hayatlarımıza giren İrem Derici, yıllardır en popüler isimler arasında.

Güçlü sesiyle hayatlarımıza giren İrem Derici, yıllardır en popüler isimler arasında.

Gerek kendine has tarzı, gerek şarkıları, gerek dobralığıyla gündemimizden düşmeyen isim, yıllardır çıkardığı şarkılarla dilimize pelesenk olmuş durumda.

İrem Derici'nin magazin manşetlerinden düşmeyen bir de aşk hayatı var.

İrem Derici'nin magazin manşetlerinden düşmeyen bir de aşk hayatı var.

Bugüne kadar 'yalnızlar çetesi' kurulduğunda ilişkilerinde pek de dikiş tutturmadığını düşündüğümüz İrem Derici de yer alıyordu bu çetede. 

Fakat son zamanlarda durum değişti.

İrem Derici, yapımcı Gökhan Fırat ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

İrem Derici, yapımcı Gökhan Fırat ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Atakan Işıktutan ile yollarını ayırma kararı alan İrem Derici, Gökhan Fırat ile yepyeni bir yola çıktı. Sevgisini de zaman zaman paylaştığı fotoğraflar ile dile getiriyordu.

İlişkinin başlarında ikilinin pek fazla fotoğrafını görmesek de, şimdilerde İrem Derici'nin paylaşımlarında aşkını resmen haykırdığını görüyoruz.

İlişkinin başlarında ikilinin pek fazla fotoğrafını görmesek de, şimdilerde İrem Derici'nin paylaşımlarında aşkını resmen haykırdığını görüyoruz.

Çiçeği burnunda çiftimiz, ilişkilerinde yeni bir seviye de atladı, yurt dışına tatile çıkmaya başladı.

Bugüne kadar Paris'ten, Belgrad'dan pek çok romantik pozlar gördük.

Bugüne kadar Paris'ten, Belgrad'dan pek çok romantik pozlar gördük.

İrem Derici'nin kıskançlığı ise son zamanlarda pek bir yerinde! Konserinde sevgilisine yaklaşan bir kadını sahneden fark edip uyarmasını hatırlıyorsunuzdur...

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İrem Derici ve Gökhan Fırat, son olarak Maldivler'e tatile gitti. Birbirinden güzel tatil pozları da gecikmedi.

İrem Derici ve Gökhan Fırat, son olarak Maldivler'e tatile gitti. Birbirinden güzel tatil pozları da gecikmedi.

Ancak İrem Derici'nin bu paylaşımına düştüğü not merak konusu olmuştu! Tatil pozlarında sevgilisini de göremeyince, akıllara 'ayrılık mı var?' sorusu gelmişti.

İrem Derici, bu pozlarına "İçim kapkarayken gökyüzü mavi olsa kaç yazar…" notunu düştü. Neyse ki ayrılık olarak yorumlanan bu sözler, sadece İrem Derici'nin yeni şarkısının sözleriydi!

İrem Derici, bu pozlarına "İçim kapkarayken gökyüzü mavi olsa kaç yazar…" notunu düştü. Neyse ki ayrılık olarak yorumlanan bu sözler, sadece İrem Derici'nin yeni şarkısının sözleriydi!

Peki ünlülerin akın akın gittiği bu Maldivler'de tatil yapmanın bedeli ne kadar?

Peki ünlülerin akın akın gittiği bu Maldivler'de tatil yapmanın bedeli ne kadar?

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü çift geceliği 50 bin TL olan bir otelde, bir hafta boyunca konaklayacak. Bunun uçak biletini, transferini, harcamalarını gelin siz düşünün.

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