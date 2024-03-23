Sevgilisiyle Maldivler'e Tatile Giden İrem Derici Enişte İçin Kesenin Ağzını Açmış
Sevgilisiyle Maldivler'e Tatile Giden İrem Derici Enişte İçin Kesenin Ağzını Açmış
İrem Derici magazin manşetlerindeki yerini her zaman olduğu gibi korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, sevgilisiyle yurt dışı tatillerine bir yenisini daha ekledi.
Maldivler'e giden İrem Derici'nin tatil için gözden çıkardığı meblağ ise şaşırttı.
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Güçlü sesiyle hayatlarımıza giren İrem Derici, yıllardır en popüler isimler arasında.
İrem Derici'nin magazin manşetlerinden düşmeyen bir de aşk hayatı var.
İrem Derici, yapımcı Gökhan Fırat ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
İlişkinin başlarında ikilinin pek fazla fotoğrafını görmesek de, şimdilerde İrem Derici'nin paylaşımlarında aşkını resmen haykırdığını görüyoruz.
Bugüne kadar Paris'ten, Belgrad'dan pek çok romantik pozlar gördük.
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İrem Derici ve Gökhan Fırat, son olarak Maldivler'e tatile gitti. Birbirinden güzel tatil pozları da gecikmedi.
İrem Derici, bu pozlarına "İçim kapkarayken gökyüzü mavi olsa kaç yazar…" notunu düştü. Neyse ki ayrılık olarak yorumlanan bu sözler, sadece İrem Derici'nin yeni şarkısının sözleriydi!
Peki ünlülerin akın akın gittiği bu Maldivler'de tatil yapmanın bedeli ne kadar?
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