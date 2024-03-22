Kızılcık Şerbeti Pinko'ya Eşinden Set Ziyareti: Meğer Eşi Ünlü Bir Oyuncunun Kuzeniymiş!
Kızılcık Şerbeti Pinko'ya Eşinden Set Ziyareti: Meğer Eşi Ünlü Bir Oyuncunun Kuzeniymiş!
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizide, Pembe karakterine de Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor.
Peki Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin, ünlü bir oyuncu ile kuzen olduğunu biliyor muydunuz?
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Geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti son yılların en sevilen dizilerinden olmayı başardı.
Senaryosuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde her bir karakterin hikayesi bulunuyor.
Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş, dizinin senaryosunda değiştirmek istediği konulardan bahsetmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde Pinko, Apo tarafından sevilmiyor olabilir. Gerçekte ise Sibel Taşçıoğlu'nu hiç yalnız bırakmayan 7 senelik bir eşi var!
Sibel Taşçıoğlu ve Murat Kolçak Köstendil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, uzun süren aşklarını evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.
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Taşçıoğlu, eşiyle lisede sevgili olmuş ancak daha sonra yolları ayrılmış. Daha doğrusu onlar öyle düşünürken aslında kader onları yeniden bir araya getirmiş!
" Meğerse 6 yıldır İstanbul’da yan sokağımda oturuyormuş..."
Sibel Taşçıoğlu ayrıca lisede beraberken sevgilisinin soyadının çok güzel olduğunu düşünüp "inşallah ileride evleniriz" diyormuş!
Peki bu 'Köstendil' soyadı size de bir yerden tanıdık geliyor mu?
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