Kızılcık Şerbeti Pinko'ya Eşinden Set Ziyareti: Meğer Eşi Ünlü Bir Oyuncunun Kuzeniymiş!

'Biz lisede beraberken ‘ne kadar güzel bir soyadı var’ diye düşünüp ‘İnşallah ilerde evleniriz benim de soyadım öyle olur’ demiştim.” diyen Sibel Taşçıoğlu Köstendil, gördüğünüz gibi yıllar sonra hayallerine kavuşmuş durumda.