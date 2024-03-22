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Kızılcık Şerbeti Pinko'ya Eşinden Set Ziyareti: Meğer Eşi Ünlü Bir Oyuncunun Kuzeniymiş!

Kızılcık Şerbeti Pinko'ya Eşinden Set Ziyareti: Meğer Eşi Ünlü Bir Oyuncunun Kuzeniymiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 23:36

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizide, Pembe karakterine de Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor. 

Peki Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin, ünlü bir oyuncu ile kuzen olduğunu biliyor muydunuz?

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Geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti son yılların en sevilen dizilerinden olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti son yılların en sevilen dizilerinden olmayı başardı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, her hafta sosyal medyanın gündemine geliyor.

Senaryosuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde her bir karakterin hikayesi bulunuyor.

Senaryosuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde her bir karakterin hikayesi bulunuyor.

Her ne kadar son bölümlerde karakterlerin hikayeleri biraz karışmış olsa da, her birinin yaşadıkları izleyenleri derinden etkiliyor. 

Son dönemlerde, özellikle de Pembe'nin...

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş, dizinin senaryosunda değiştirmek istediği konulardan bahsetmişti.

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş, dizinin senaryosunda değiştirmek istediği konulardan bahsetmişti.

Senaryoyu yeniden yazacak olsa Apo'yu Pembe'ye aşık edeceğini söyleyen ünlü isim, izleyenlerin kalbini bir kez daha dağlamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pinko, Apo tarafından sevilmiyor olabilir. Gerçekte ise Sibel Taşçıoğlu'nu hiç yalnız bırakmayan 7 senelik bir eşi var!

Kızılcık Şerbeti'nde Pinko, Apo tarafından sevilmiyor olabilir. Gerçekte ise Sibel Taşçıoğlu'nu hiç yalnız bırakmayan 7 senelik bir eşi var!

Sibel Taşçıoğlu, eşi Murat Kolçak Köstendil'in kendisini sette ziyarete geldiği anları paylaştı.

Sibel Taşçıoğlu ve Murat Kolçak Köstendil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, uzun süren aşklarını evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.

Sibel Taşçıoğlu ve Murat Kolçak Köstendil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, uzun süren aşklarını evlilikle taçlandırma kararı almışlardı.

Uzun süren diyoruz çünkü ünlü çift, liseden beri flörtleşiyorlarmış!

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Taşçıoğlu, eşiyle lisede sevgili olmuş ancak daha sonra yolları ayrılmış. Daha doğrusu onlar öyle düşünürken aslında kader onları yeniden bir araya getirmiş!

Taşçıoğlu, eşiyle lisede sevgili olmuş ancak daha sonra yolları ayrılmış. Daha doğrusu onlar öyle düşünürken aslında kader onları yeniden bir araya getirmiş!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sibel Taşçıoğlu İstanbul'a geldiğinde lise aşkıyla da yollarını ayırmak zorunda kalmış. Aradan 20 yıl geçtikten sonra ise yolları yeniden kesişmiş.

" Meğerse 6 yıldır İstanbul’da yan sokağımda oturuyormuş..."

" Meğerse 6 yıldır İstanbul’da yan sokağımda oturuyormuş..."

Taşçıoğlu, eşiyle yeniden karşılaşma hikayesini şu sözlerle anlatıyor: 'Meğerse 6 yıldır İstanbul’da yan sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyada kız kardeşini gördüm. Oradan mesaj ve böyle oldu...'

Sibel Taşçıoğlu ayrıca lisede beraberken sevgilisinin soyadının çok güzel olduğunu düşünüp "inşallah ileride evleniriz" diyormuş!

Sibel Taşçıoğlu ayrıca lisede beraberken sevgilisinin soyadının çok güzel olduğunu düşünüp "inşallah ileride evleniriz" diyormuş!

'Biz lisede beraberken ‘ne kadar güzel bir soyadı var’ diye düşünüp ‘İnşallah ilerde evleniriz benim de soyadım öyle olur’ demiştim.” diyen Sibel Taşçıoğlu Köstendil, gördüğünüz gibi yıllar sonra hayallerine kavuşmuş durumda.

Peki bu 'Köstendil' soyadı size de bir yerden tanıdık geliyor mu?

Peki bu 'Köstendil' soyadı size de bir yerden tanıdık geliyor mu?

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Murat Kolçak Köstendil'in akraba olduğu biliniyor!

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