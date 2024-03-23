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Aslı Enver'in Gözlerinin İçinin Güldüğü Tatil Pozları "Gerçek Aşk Buymuş" Dedirtti!

Aslı Enver'in Gözlerinin İçinin Güldüğü Tatil Pozları "Gerçek Aşk Buymuş" Dedirtti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 09:03

Ünlü oyuncu Aslı Enver'i sık sık kızıyla birlikte görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yüzünü ilk kez gösterdiği kızı Elay ile birbirinden tatlı pozlar paylaşan Enver, şimdi de tatile çıktı. 

Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak ile olan pozları ise gerçek aşkın ne olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Ünlü oyuncu Aslı Enver, gerek oyunculuğu gerek duruşuyla Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında.

Ünlü oyuncu Aslı Enver, gerek oyunculuğu gerek duruşuyla Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında.

İlk olarak Kavak Yelleri'nin Mine'si olarak tanıdığımız Aslı Enver, zamanla kalplerimize taht kuruverdi. Sonrasında da kendisini pek çok ünlü yapımda izleme şansı elde ettik.

Aslı Enver yeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu ki, kendisinden müjdeli haberi aldık!

Aslı Enver yeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu ki, kendisinden müjdeli haberi aldık!

Ünlü oyuncu, sevgilisi Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, düğününde de bundan vazgeçmedi.

2022 yılının sonlarında yuvalarını kuran ünlü çift, magazin dünyasının ise en sevilenleri arasında.

2022 yılının sonlarında yuvalarını kuran ünlü çift, magazin dünyasının ise en sevilenleri arasında.

Hani derler ya, 'seven sevdiğine benzermiş' diye. İşte Aslı Enver ve eşi Berkan Gökbudak'ta da tam olarak bunu görüyoruz!

Her ne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşasalar da, Aslı Enver zaman zaman eşiyle birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.

Her ne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşasalar da, Aslı Enver zaman zaman eşiyle birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.

Haliyle ikilinin bu pozlarına da beğeni ve yorum yağıyor.

Bir de bu aşk dolu çiftimizin minik kızları Elay var ki sormayın!

Bir de bu aşk dolu çiftimizin minik kızları Elay var ki sormayın!

Temmuz ayında kucaklarına aldıkları Elay ile minik bir aile olan çiftimiz, şu sıralar bunun tadını çıkarmakla meşgul. Anneliğin güzelliğine güzellik kattığı Aslı Enver, kızının pek çok anını bizlerle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde de minik Elay'ın yüzünü ilk kez paylaşmıştı;

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Aslı Enver'in paylaştığı şeylerden birisi de hiç şüphesiz eşine aşk dolu gözlerle bakarken verdiği pozları!

Aslı Enver'in paylaştığı şeylerden birisi de hiç şüphesiz eşine aşk dolu gözlerle bakarken verdiği pozları!

Hamileliğin ayrı, anneliğin ayrı yakıştığını gördüğümüz Aslı Enver'e en çok yakışan da hiç şüphesiz aşk oldu. Kendisini hiç bu kadar mutlu, huzurlu gülümserken görmemiştik!

Ünlü çiftimiz, son olarak Prag'daki romantik tatillerinden pozlarını paylaştı. Gökbudak'ın çektiği bu fotoğraflarda dikkat çeken şey ise elbette o samimi gülüş ve huzur oldu.

Ünlü çiftimiz, son olarak Prag'daki romantik tatillerinden pozlarını paylaştı. Gökbudak'ın çektiği bu fotoğraflarda dikkat çeken şey ise elbette o samimi gülüş ve huzur oldu.

Çiftin bu romantik ve doğal pozuna da beğeni ve yorum yağdı! 🧿

Çiftin bu romantik ve doğal pozuna da beğeni ve yorum yağdı! 🧿

Bizler de gerçek aşkın böyle bir şey olduğunu öğrenmiş olduk desek yeridir.

Bizler de gerçek aşkın böyle bir şey olduğunu öğrenmiş olduk desek yeridir.

Maşallah Süreyya Hanım! 😂

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