Aslı Enver'in Gözlerinin İçinin Güldüğü Tatil Pozları "Gerçek Aşk Buymuş" Dedirtti!

Ünlü oyuncu Aslı Enver'i sık sık kızıyla birlikte görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yüzünü ilk kez gösterdiği kızı Elay ile birbirinden tatlı pozlar paylaşan Enver, şimdi de tatile çıktı.

Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak ile olan pozları ise gerçek aşkın ne olduğunu bir kez daha gösterdi.