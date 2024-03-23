Aslı Enver'in Gözlerinin İçinin Güldüğü Tatil Pozları "Gerçek Aşk Buymuş" Dedirtti!
Aslı Enver'in Gözlerinin İçinin Güldüğü Tatil Pozları "Gerçek Aşk Buymuş" Dedirtti!
Ünlü oyuncu Aslı Enver'i sık sık kızıyla birlikte görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yüzünü ilk kez gösterdiği kızı Elay ile birbirinden tatlı pozlar paylaşan Enver, şimdi de tatile çıktı.
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak ile olan pozları ise gerçek aşkın ne olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, gerek oyunculuğu gerek duruşuyla Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında.
Aslı Enver yeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu ki, kendisinden müjdeli haberi aldık!
2022 yılının sonlarında yuvalarını kuran ünlü çift, magazin dünyasının ise en sevilenleri arasında.
Her ne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşasalar da, Aslı Enver zaman zaman eşiyle birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.
Bir de bu aşk dolu çiftimizin minik kızları Elay var ki sormayın!
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Aslı Enver'in paylaştığı şeylerden birisi de hiç şüphesiz eşine aşk dolu gözlerle bakarken verdiği pozları!
Ünlü çiftimiz, son olarak Prag'daki romantik tatillerinden pozlarını paylaştı. Gökbudak'ın çektiği bu fotoğraflarda dikkat çeken şey ise elbette o samimi gülüş ve huzur oldu.
Çiftin bu romantik ve doğal pozuna da beğeni ve yorum yağdı! 🧿
Bizler de gerçek aşkın böyle bir şey olduğunu öğrenmiş olduk desek yeridir.
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