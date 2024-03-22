Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İkinci Kez Bağırsak Ameliyatı Olan Kobra Murat Mehter Takımı Eşliğinde Göbek Atarak Taburcu Oldu

İkinci Kez Bağırsak Ameliyatı Olan Kobra Murat Mehter Takımı Eşliğinde Göbek Atarak Taburcu Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 20:45

Milyonlarca kişinin tanıdığı Kobra Murat, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda bağırsağının çatladığını söyleyen ünlü isim, acil operasyona alınmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikinci kez bağırsaklarından ameliyat olan Kobra Murat, bu kez hastaneden mehter takımı eşliğinde göbek atarak çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milyonlarca kişinin tanıdığı ünlü müzisyen Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Milyonlarca kişinin tanıdığı ünlü müzisyen Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Mal varlığı açıklamasının ardından dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, magazin manşetlerinden eksik olmamıştı. 18 kilogram altını, 18 adet evi ve yazlıkları olduğunu söyleyen Kobra Murat, herkesi şaşırtmıştı.

Şarkı ve dans performanslarıyla son dönemin tanınan ismi Kobra Murat, Ocak ayında ise acil ameliyata alınmıştı.

Şarkı ve dans performanslarıyla son dönemin tanınan ismi Kobra Murat, Ocak ayında ise acil ameliyata alınmıştı.

Bağırsağının çatladığını söyleyen ünlü isim, ölüm tehlikesiyle burun buruna gelmiş ve acilen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatı başarılı bir şekilde geçen Kobra Murat'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Ameliyatı başarılı bir şekilde geçen Kobra Murat'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Ameliyata girmeden önce helallik isteyen ünlü isim, dua istemeyi de ihmal etmemişti.

Kobra Murat, ilk ameliyatının ardından göbek atarak taburcu olmuştu;

İkinci kez bağırsak ameliyatına alınan Kobra Murat, hastanede kaldığı son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmış, hastalara dua etmişti.

İkinci kez bağırsak ameliyatına alınan Kobra Murat, hastanede kaldığı son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmış, hastalara dua etmişti.

'Allahım tüm hastalara şifa ver' diyen Kobra Murat, geçtiğimiz gün ise 22 Mart Cuma günü taburcu olacağının müjdesini verdi.

Hastaneden taburcu olan Kobra Murat'ı bu kez mehter takımı karşıladı. Ünlü isim, mehter takımı eşliğinde göbek atmayı ihmal etmedi.

Hastaneden taburcu olan Kobra Murat'ı bu kez mehter takımı karşıladı. Ünlü isim, mehter takımı eşliğinde göbek atmayı ihmal etmedi.

Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Kobra Murat mehter takımı eşliğinde hastaneden taburcu oldu. 

Ünlü isim, o anları 'Hastaneden taburcu oldum çok şükürler olsun. İzmir marşıyla girdik mehter marşıyla iyileşip çıktık canlarım.' diyerek paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?