İkinci Kez Bağırsak Ameliyatı Olan Kobra Murat Mehter Takımı Eşliğinde Göbek Atarak Taburcu Oldu

Milyonlarca kişinin tanıdığı Kobra Murat, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda bağırsağının çatladığını söyleyen ünlü isim, acil operasyona alınmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikinci kez bağırsaklarından ameliyat olan Kobra Murat, bu kez hastaneden mehter takımı eşliğinde göbek atarak çıktı.