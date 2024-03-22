İkinci Kez Bağırsak Ameliyatı Olan Kobra Murat Mehter Takımı Eşliğinde Göbek Atarak Taburcu Oldu
İkinci Kez Bağırsak Ameliyatı Olan Kobra Murat Mehter Takımı Eşliğinde Göbek Atarak Taburcu Oldu
Milyonlarca kişinin tanıdığı Kobra Murat, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda bağırsağının çatladığını söyleyen ünlü isim, acil operasyona alınmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikinci kez bağırsaklarından ameliyat olan Kobra Murat, bu kez hastaneden mehter takımı eşliğinde göbek atarak çıktı.
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Milyonlarca kişinin tanıdığı ünlü müzisyen Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda magazin gündeminde büyük ses getirmişti.
Şarkı ve dans performanslarıyla son dönemin tanınan ismi Kobra Murat, Ocak ayında ise acil ameliyata alınmıştı.
Ameliyatı başarılı bir şekilde geçen Kobra Murat'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.
İkinci kez bağırsak ameliyatına alınan Kobra Murat, hastanede kaldığı son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmış, hastalara dua etmişti.
Hastaneden taburcu olan Kobra Murat'ı bu kez mehter takımı karşıladı. Ünlü isim, mehter takımı eşliğinde göbek atmayı ihmal etmedi.
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