Bağırsağı Çatlayan Kobra Murat Hastaneden Göbek Atarak Taburcu Oldu
Bağırsağı Çatlayan Kobra Murat Hastaneden Göbek Atarak Taburcu Oldu
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde bağırsağının çatladığını duyurmuştu. 48 yaşındaki Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınacağını açıklamıştı.
Taburcu olan Kobra Murat, hastaneden göbek atarak çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü müzisyen Kobra Murat, mal varlığını açıklamasının ardından son dönemin en sık konuşulan isimlerinden olmuştu.
Kobra Murat lakabıyla tanıdığımız Murat Divandiler, şarkı ve dans performanlarıyla da son dönemin tanınan isimlerinden.
Bağırsağının çatladığını duyuran Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı.
Kobra Murat, 1 ay süreceği düşünülen ameliyat sürecini atlattı.
İşte Kobra Murat'ın göbek atarak çıktığı anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda