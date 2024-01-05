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Bağırsağı Çatlayan Kobra Murat Hastaneden Göbek Atarak Taburcu Oldu

Bağırsağı Çatlayan Kobra Murat Hastaneden Göbek Atarak Taburcu Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 18:31

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde bağırsağının çatladığını duyurmuştu. 48 yaşındaki Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınacağını açıklamıştı. 

Taburcu olan Kobra Murat, hastaneden göbek atarak çıktı!

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Ünlü müzisyen Kobra Murat, mal varlığını açıklamasının ardından son dönemin en sık konuşulan isimlerinden olmuştu.

Ünlü müzisyen Kobra Murat, mal varlığını açıklamasının ardından son dönemin en sık konuşulan isimlerinden olmuştu.

18 kg altını, 18 adet evi ve 4 tane yazlığı olduğunu duyuran Kobra Murat, bir süre mal varlığıyla gündemdeki yerini korumuştu. Ünlü isim, torununu ilk doğum gününde ise adeta altınlar içerisinde yüzdürmüştü.

Kobra Murat lakabıyla tanıdığımız Murat Divandiler, şarkı ve dans performanlarıyla da son dönemin tanınan isimlerinden.

Kobra Murat lakabıyla tanıdığımız Murat Divandiler, şarkı ve dans performanlarıyla da son dönemin tanınan isimlerinden.

Adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde ise yaşadığı sağlık sorunuyla gündemimize gelmişti. Kobra Murat, Belçika dönüşü sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Bağırsağının çatladığını duyuran Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı.

Bağırsağının çatladığını duyuran Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı.

Belçika dönüşü uçakta rahatsızlandığını duyuran ünlü isim, acilen ameliyatını alınacağını açıklamıştı. Kobra Murat, sevenlerinden helallik isteyerek bir açıklamada bulunmuştu. 

Paylaşımda, 'Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun' demişti.

Kobra Murat, 1 ay süreceği düşünülen ameliyat sürecini atlattı.

Kobra Murat, 1 ay süreceği düşünülen ameliyat sürecini atlattı.

Helallik ve dua isteyerek ameliyata giren Kobra Murat'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. 

Muhabir Online'ın paylaştığı videoda, Kobra Murat'ın hastaneden göbek atarak çıktığı görüldü!

İşte Kobra Murat'ın göbek atarak çıktığı anlar;

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