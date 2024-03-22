Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mesut Akusta ile Boşanan Şafak Özbir'den İlk Açıklama: Seni Çok Sevdim Canım Mesut!

Mesut Akusta ile Boşanan Şafak Özbir'den İlk Açıklama: Seni Çok Sevdim Canım Mesut!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 19:03

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir'den herkesi şaşırtan bir haber geldi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı.

Boşanma sonrası ilk açıklama ise Şafak Özbir'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, bugüne kadar pek çok dizide başarılı oyunculuğuyla yer aldı.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, bugüne kadar pek çok dizide başarılı oyunculuğuyla yer aldı.

Son olarak Yürek Çıkmazı'nda 'Yılmaz' karakterine hayat veren ünlü isim, 

'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Ezel', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol almıştı.

Akusta, 2016 yılında Şafak Özbir ile dünyaevine girmiş, ilişkisini ise gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Akusta, 2016 yılında Şafak Özbir ile dünyaevine girmiş, ilişkisini ise gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi Şafak Özbir ile dünyaevine giren Mesut Akusta, 7 yıldır ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu.

Ünlü çift, 2017 yılında ise kızları Berfin Cano'yu kucaklarına almış, evliliklerini taçlandırmışlardı.

Ünlü çift, 2017 yılında ise kızları Berfin Cano'yu kucaklarına almış, evliliklerini taçlandırmışlardı.

Fakat geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten kötü haber geldi. İsimlerini magazin manşetlerinde görmeye alışık olmadığımız çift, bu haberle herkesi şaşırttı.

Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 7 yıllık birlikteliklerini tek celsede bitirdi. Kızlarının velayeti ise annesi Şafak Özbir'e verildi.

Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 7 yıllık birlikteliklerini tek celsede bitirdi. Kızlarının velayeti ise annesi Şafak Özbir'e verildi.

Boşanmanın ardından kısa bir açıklama yapan ikili, birbirlerine karşı duydukları sevgi ve dostluğun baki kalacağını ifade etti.

Ünlü isimler, anne ve baba olarak yollarına devam edeceklerini de belirtti.

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan ilk isim ise Şafak Özbir oldu.

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan ilk isim ise Şafak Özbir oldu.

Şafak Özbir, sosyal medya hesabından Mesut Akusta ile olan aile pozlarını paylaşıp duygularını dile getirdi. 'Okuduklarınız doğru' diyen Özbir, dostluklarının bitmeyeceğinin altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut...""

"Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut...""

Şafak Özbir'in paylaşımında yer verdiği ifadeler ise şu şekildeydi;

'Ne yazılır bilemiyorum…

Evet okuduklarınız doğru!

Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…

Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…

Sevgimiz saygımız anne&babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…

Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olacak…

Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne&baba olacağız…

Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut...'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?