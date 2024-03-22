Mesut Akusta ile Boşanan Şafak Özbir'den İlk Açıklama: Seni Çok Sevdim Canım Mesut!
Mesut Akusta ile Boşanan Şafak Özbir'den İlk Açıklama: Seni Çok Sevdim Canım Mesut!
Ünlü oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir'den herkesi şaşırtan bir haber geldi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı.
Boşanma sonrası ilk açıklama ise Şafak Özbir'den geldi.
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Ünlü oyuncu Mesut Akusta, bugüne kadar pek çok dizide başarılı oyunculuğuyla yer aldı.
Akusta, 2016 yılında Şafak Özbir ile dünyaevine girmiş, ilişkisini ise gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
Ünlü çift, 2017 yılında ise kızları Berfin Cano'yu kucaklarına almış, evliliklerini taçlandırmışlardı.
Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 7 yıllık birlikteliklerini tek celsede bitirdi. Kızlarının velayeti ise annesi Şafak Özbir'e verildi.
Boşanmanın ardından sessizliğini bozan ilk isim ise Şafak Özbir oldu.
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"Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut...""
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