Dilan Polat ile Birlikte Kara Para Aklamadan Tutuklanan Engin Polat’ın Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kara para aklama suçuyla tutuklanan ve yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat’ın, telefonda görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.