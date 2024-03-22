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Dilan Polat ile Birlikte Kara Para Aklamadan Tutuklanan Engin Polat’ın Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilan Polat ile Birlikte Kara Para Aklamadan Tutuklanan Engin Polat’ın Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilan Polat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.03.2024 - 16:30

Kara para aklama suçuyla tutuklanan ve yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat’ın, telefonda görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. 

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Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin tutuklanması sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin tutuklanması sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık süreçte çift dönem dönem avukatları aracılığıyla mektuplar yazdı, açıklamalar yaptı ancak kendilerini görmemiz mümkün olmamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık süreçte çift dönem dönem avukatları aracılığıyla mektuplar yazdı, açıklamalar yaptı ancak kendilerini görmemiz mümkün olmamıştı.

Şimdi ise Engin Polat’ın bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Şimdi ise Engin Polat’ın bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat’ın, telefon ile görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat’ın, telefon ile görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
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