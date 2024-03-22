Ceyda Düvenci'den "Tüm Kelimelerim Bende Saklı" Notuyla Gizemli Paylaşım
Ceyda Düvenci'den "Tüm Kelimelerim Bende Saklı" Notuyla Gizemli Paylaşım
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, son günlerde magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Yeni ilişkisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken isim, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ceyda Düvenci paylaşımına 'tüm kelimelerim bende saklı' notunu düştü. 👇🏻
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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bugüne kadar pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.
'Bambaşka Sohbetler' programının sunuculuğunu yapan Düvenci, radyo programına da devam ediyor.
Ceyda Düvenci'nin magazin gündeminde sık sık adının anılmasının sebeplerinden biri de, Bülent Şakrak ile olan evliliğiydi.
Mutlu bir aile resmi çizdiklerini her fırsatta gördüğümüz çift, yaklaşık 8 ay önce ise boşanma kararı aldı.
Düvenci ve Şakrak, boşanma sonrasında pek fazla açıklama yapma gereği duymadı. Her iki taraftan da iyi olduklarını, dostça ayrıldıklarını belirten ifadeler geldi.
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Son günlerde ise Ceyda Düvenci ile ilgili yepyeni bir aşk iddiası atıldı ortaya.
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete arasında başlayan yeni aşk magazin manşetlerinden eksik olmazken bazı şaşırtıcı detaylar da ortaya çıktı.
Ceyda Düvenci'nin tüm bu iddialara karşılık bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuşken kendisinden gizemli diyebileceğimiz bir paylaşım geldi.
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