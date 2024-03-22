Ceyda Düvenci'den "Tüm Kelimelerim Bende Saklı" Notuyla Gizemli Paylaşım

Düvenci, yaptığı bu paylaşıma şu açıklamayı düştü;

'Düşünüyorum da...Her ne oluyorsa hep iyi ki oluyor. İç sesim de hayat da hep iyiye götürüyor beni bin şükür...

Susmalarım, söylemediklerim, söyleyemediklerim ya da söylemeye değer bulmadığım tüm kelimelerim bende saklı. Çünkü böyle daha güzel...'