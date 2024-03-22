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Ceyda Düvenci'den "Tüm Kelimelerim Bende Saklı" Notuyla Gizemli Paylaşım

Ceyda Düvenci'den "Tüm Kelimelerim Bende Saklı" Notuyla Gizemli Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.03.2024 - 18:13

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, son günlerde magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Yeni ilişkisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken isim, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Ceyda Düvenci paylaşımına 'tüm kelimelerim bende saklı' notunu düştü. 👇🏻

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bugüne kadar pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bugüne kadar pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.

Oyuncu olarak kariyerine başlayan ünlü isim, hem televizyon dizilerinde hem de dijital yapımlarda pek çok karaktere hayat verdi. Aynı zamanda sunuculuk yapmaya başlayan Düvenci, sunuculuk kariyerine devam ediyor.

'Bambaşka Sohbetler' programının sunuculuğunu yapan Düvenci, radyo programına da devam ediyor.

'Bambaşka Sohbetler' programının sunuculuğunu yapan Düvenci, radyo programına da devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarında oldukça aktif olan Ceyda Düvenci'nin ayrıca kaleme aldığı çocuk kitapları bulunuyor.

Ceyda Düvenci'nin magazin gündeminde sık sık adının anılmasının sebeplerinden biri de, Bülent Şakrak ile olan evliliğiydi.

Ceyda Düvenci'nin magazin gündeminde sık sık adının anılmasının sebeplerinden biri de, Bülent Şakrak ile olan evliliğiydi.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2014 yılında hayatlarını birleştirme kararı almış, ardından da oğullarını kucaklarına almışlardı.

Mutlu bir aile resmi çizdiklerini her fırsatta gördüğümüz çift, yaklaşık 8 ay önce ise boşanma kararı aldı.

Mutlu bir aile resmi çizdiklerini her fırsatta gördüğümüz çift, yaklaşık 8 ay önce ise boşanma kararı aldı.

Haliyle çiftin sevenleri, boşanma haberi karşısında şoke oldu. Aşka inancını kaybedenler bile vardı...

Düvenci ve Şakrak, boşanma sonrasında pek fazla açıklama yapma gereği duymadı. Her iki taraftan da iyi olduklarını, dostça ayrıldıklarını belirten ifadeler geldi.

Düvenci ve Şakrak, boşanma sonrasında pek fazla açıklama yapma gereği duymadı. Her iki taraftan da iyi olduklarını, dostça ayrıldıklarını belirten ifadeler geldi.

Düvenci, 'iyileştiğin anları unutma' notunu düşerek boşanmanın ardından ilk kez bir fotoğraf paylaşmıştı.

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Son günlerde ise Ceyda Düvenci ile ilgili yepyeni bir aşk iddiası atıldı ortaya.

Son günlerde ise Ceyda Düvenci ile ilgili yepyeni bir aşk iddiası atıldı ortaya.

Ceyda Düvenci'nin kendisi gibi radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete arasında başlayan yeni aşk magazin manşetlerinden eksik olmazken bazı şaşırtıcı detaylar da ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete arasında başlayan yeni aşk magazin manşetlerinden eksik olmazken bazı şaşırtıcı detaylar da ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeler, beğeniler...

Detaylar için;

Ceyda Düvenci'nin tüm bu iddialara karşılık bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuşken kendisinden gizemli diyebileceğimiz bir paylaşım geldi.

Ceyda Düvenci'nin tüm bu iddialara karşılık bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuşken kendisinden gizemli diyebileceğimiz bir paylaşım geldi.

Düvenci, yaptığı bu paylaşıma şu açıklamayı düştü;

'Düşünüyorum da...Her ne oluyorsa hep iyi ki oluyor. İç sesim de hayat da hep iyiye götürüyor beni bin şükür...

Susmalarım, söylemediklerim, söyleyemediklerim ya da söylemeye değer bulmadığım tüm kelimelerim bende saklı. Çünkü böyle daha güzel...'

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