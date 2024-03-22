PuCCA Açıklamasıyla Gündeme Gelen Tuba Ünsal Bu Defa İftar Sonrası Çıkan Hesaba İsyan Etti!
PuCCA Açıklamasıyla Gündeme Gelen Tuba Ünsal Bu Defa İftar Sonrası Çıkan Hesaba İsyan Etti!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/hesa...
Ünlü manken ve oyuncu Tuba Ünsal, iftar yapmak için çocukları ve çalışanlarıyla evinin yakınlarında bir restorana gitti. Yemek sonunda gelen hesaba şaşıran Ünsal, “Geçirmişler de geçirmişler” sözleriyle isyan etti.
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Bir zamanlar ekranlarda oldukça sık görmeye alışık olduğumuz Tuba Ünsal, kariyerinin başlarında aynı zamanda profesyonel mankenlik yapıyordu.
Oyuncu Tuba Ünsal, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.
Şu sıralarda TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın yaşadığı kiralık ev tartışmasına dahil olmuştu.
Tuba Ünsal geçen akşam da Sarıyer’de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara gitti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; ana yemek sonrası gelen hesap karşısında şoke olan Ünsal, şaşkınlığını dile getirdi.
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Gelen hesaba çok sinirlenen oyuncu şu açıklamayı yaptı: “Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. ‘Nasılsa bakmadan öder’ diye düşündüler herhalde.
"Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı.”
Siz Tuba Ünsal'ın bu tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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