Esprili Paylaşımlarıyla Mizah Sayfalarını Aratmayan Nurgül Yeşilçay Kurşun Döktürdüğü Anları Paylaştı!
Esprili Paylaşımlarıyla Mizah Sayfalarını Aratmayan Nurgül Yeşilçay Kurşun Döktürdüğü Anları Paylaştı!
Başarılı oyunculuğuyla yıllar boyu severek takip ettiğimiz Nurgül Yeşilçay, son dönemde Intagram ve TikTok hesabına yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 👇
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız Nurgül Yeşilçay birçoğumuzun gönlünde adeta taht kurdu.
Şimdiye kadar 'Asmalı Konak', 'İkinci Bahar', 'Aşk ve Ceza', 'Paramparça' gibi pek çok iyi projede yer alan Nurgül Yeşilçay, yeteneğini kanıtlamış bir oyuncu.
Son zamanlarda ise sosyal medya kullanımını arttıran oyuncu, yaptığı paylaşımlarla mizah sayfalarını aratmıyor.
Geçtiğimiz ay mutfak videolarına bir yenisini daha ekleyerek "O zmn dans💃💃💃 Haftasonuna giriş yapıyoruz🤩yansın buralarrrr🔥🔥🔥🔥" notuyla paylaştığı kaos dolu video takipçilerini epey güldürmüştü.
Ardı arkası kesilmeyen paylaşımlarına devam eden Nurgül Yeşilçay, bu defa kendisine kurşun döktürdüğü bir video paylaştı.
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"Patlatıyoruz kem gözleri" diyerek paylaştı.👇
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