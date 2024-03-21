Payitaht'ın Abdülhamid'i Bülent İnal Eşi Melis İnal'ın Doğum Gününü Romantik Bir Notla Kutladı!
Payitaht'ın Abdülhamid'i Bülent İnal Eşi Melis İnal'ın Doğum Gününü Romantik Bir Notla Kutladı!
Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son on üç yılını anlatan Payitaht 'Abdülhamid' dizisinde başrolde yer alan Bülent İnal, eşi Melis İnal'ın doğum gününü romantik bir notla kutladı.
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Kariyerindeki yükselişi Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaştığı 'Ihlamurlar Altında' dizisi ile gerçekleştiren yakışıklı oyuncu Bülent İnal, oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son on üç yılının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı 2. Abdülhamid rolüyle Türk dizi tarihine damgasını vurdu.
Başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu bir yuvası olan Bülent İnal, 2011 yılında Melis Tüysüz ile dünyaevine girdi.
2012 yılında ise biricik oğulları Çınar'ı kucaklarına alarak mutlu yuvalarını genişlettiler.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile fotoğraflarını yayınlamayı esirgemeyen oyuncu, paylaşımlarına devam ediyor.
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Yakışıklı oyuncu, güzeller güzeli eşi Melis İnal'ın doğum gününü bu fotoğraflarla kutladı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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