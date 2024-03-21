Payitaht'ın Abdülhamid'i Bülent İnal Eşi Melis İnal'ın Doğum Gününü Romantik Bir Notla Kutladı!

Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son on üç yılını anlatan Payitaht 'Abdülhamid' dizisinde başrolde yer alan Bülent İnal, eşi Melis İnal'ın doğum gününü romantik bir notla kutladı.

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