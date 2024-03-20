Arzu Sabancı’nın “İstenmeyen Gelin” İmasına İlk Kez Değinen Hande Erçel Müstakbel Kaynanasına Laf Söyletmedi
Arzu Sabancı’nın “İstenmeyen Gelin” İmasına İlk Kez Değinen Hande Erçel Müstakbel Kaynanasına Laf Söyletmedi
Sabancılar'a gelin gideceği konuşulan Hande Erçel yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Kameralara takılan ünlü oyuncu müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'nın kendisini 'istenmeyen gelin' ilan ettiği iddiası hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu!
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Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı "Selin" karakteriyle ekranlarımıza geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.
Daha önce de söylemiştik ya, Hande Erçel oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilere maruz kalıyor diye. Pek çok izleyici kendisinin mimiklerini başarısız ve rol yapma yeteneğini de yetersiz görüyordu. Bu tepkilerin artmasından kısa süre sonra ünlü oyuncudan radikal bir adım gelmişti.
Instagram profilindeki "oyuncu" ibaresini kaldırıp bir de rol aldığı yapımdaki karelerini silen Erçel'in bu adımı oyunculuğu bıraktığı haberlerini beraberinde getirdi.
Bu haberler manşetlerdeyken bir anda sanat işlerine merak salan ve kendisini müze-galeri gezmeye, heykel yapmaya vermesi akıllara soru işareti getirdi.
"Bir anda ne oldu böyle?" dediğimiz anlarda yeni bir paylaşımla karşımıza çıkan ünlü oyuncunun yarım bıraktığı üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geri döndüğü ortaya çıktı.
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Kariyeriyle sürekli eleştirilerin hedefi olan ünlü oyuncu özel hayatıyla da dillerde tabii. Hakan Sabancı'yla "birkaç ayda biter" denilen ilişkisini 1.5 yılı aşkın bir zamandır dolu dolu yaşıyor.
İlişkilerinin başında hiçbir şekilde görüntü vermeyen, sosyal medyada açık açık bir paylaşım yapmayan Hande ve Hakan ikilisi artık dip dibeler.
Yeniden okula dönen, İngilizce dersleri almaya başlayan Hande'nin bu hamlelerinin Sabancı ailesine gelin gidebilmek için yaptığı söylendi.
Mercek altına alınan Hande ve Hakan aşkı büyüdükçe merak konusu olan isimlerden biri de elbette Hakan Sabancı'nın biricik anneciği Arzu Sabancı oldu.
Oğlunun sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara beğeni atan Arzu Hanım'ın bu hareketi "Hande'ye onay çıktı" diye yorumlanmıştı ancak sonra işler yine değişti.
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Taşı gediğine koyarcasına hikayeler atan Arzu Sabancı'nın imalı paylaşımları dikkatlerden kaçmamış ve bunların Hande'ye karşı bir gönderme olduğu söylenmişti.
Yaşanan olaylardan sonra Arzu Sabancı'nın müstakbel gelini Hande Erçel'i "istenmeyen gelin" ilan ettiği haberleri yayıldı.
Bu konuyla ilgili ne haberler yapıldı... Öyle ki Arzu Sabancı izin vermediği için Hande'nin artık dekolteli giyinmediği bile söylendi.
Tüm bunların sonunda ne olacağı merak ediliyordu ki, Hande Erçel Levent'te bulunan menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.
Hakan Sabancı ile dolu dizgin devam eden ilişkisi hakkında açıklama yapan Erçel, “Çok mutluyum. Ben daha önce plansız seyahat ederdim, onun sayesinde planlı olmayı öğrendim” dedi.
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En merak edilen konu da soruldu ünlü isme. “Cemiyet hayatına gelin gittiğinizde Yasemin Özilhan gibi oyunculuğu bırakacak mısınız?” diye sorulan Hande Erçel soruyu “Hayır, bırakmayı düşünmüyorum” diye yanıtladı.
Yaz aylarında evleneceği söylenen sevgilisi Hakan Sabancı'nın anneciği Arzu Sabancı’nın kendisini gelin olarak istemediği haberlerine sert çıkan Hande Erçel “Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen” diyerek müstakbel kayınvalidesine laf söyletmedi.
Reklamcıları da peşinde koşturan ünlü oyuncunun yeniden bir yapımda rol alıp almayacağı da soruldu. Hande Erçel de “Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım” diyerek yeni proje sinyalini verdi.
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