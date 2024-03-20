Arzu Sabancı’nın “İstenmeyen Gelin” İmasına İlk Kez Değinen Hande Erçel Müstakbel Kaynanasına Laf Söyletmedi

Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto, gelinlikçide görüntülendiği söylenen Arzu Sabancı'nın 'Hande'yi cemiyete nasıl sokarım?' dediğini öne sürmüş bir de 'haspam yani aman senin cemiyetine girmeye çok meraklıyım! Sanki cemiyette neler oluyor? Ne magazinler, ne yangınlar!' demişti.