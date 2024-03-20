Ünlü Sunucudan Yasak Aşk İddiaları Sonrası Hızla Evlenen Ebru Gündeş'in Hamilelik İddiasına Farklı Açıklama!

Birkaç yıl önce yasak ilişki yaşamaya başladığı iddia edilen sevgilisiyle bir anda Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hakkında sayısız iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay'ın özel haberinde, apar topar nikah masasına oturan ünlü şarkıcının hamile olduğu yazılmıştı. Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise konuyla ilgili dikkat çeken farklı açıklamalar yaptı.