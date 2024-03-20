Ünlü Sunucudan Yasak Aşk İddiaları Sonrası Hızla Evlenen Ebru Gündeş'in Hamilelik İddiasına Farklı Açıklama!
Ünlü Sunucudan Yasak Aşk İddiaları Sonrası Hızla Evlenen Ebru Gündeş'in Hamilelik İddiasına Farklı Açıklama!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YozMi...
Birkaç yıl önce yasak ilişki yaşamaya başladığı iddia edilen sevgilisiyle bir anda Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hakkında sayısız iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay'ın özel haberinde, apar topar nikah masasına oturan ünlü şarkıcının hamile olduğu yazılmıştı. Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise konuyla ilgili dikkat çeken farklı açıklamalar yaptı.
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Arabesk ve fantezi türü müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş haftalardır magazin manşetlerinden düşmüyor.
Özellikle son dönemlerde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının evlilikleri de çok konuşulur oldu.
Hamdi Vardar ve Ömer Durak'la evlilikler yapan Gündeş'in iş insanı Reza Zarrab ile olan evliliği öne çıkmıştı. Pek çok kişinin "olaylı evlilik" dediği birliktelik aynı şekilde de son bulmuştu.
Evlilikleriyle sıkça konuşulan ünlü şarkıcı son boşanmasından sonra farklı isimlerle de anılmıştı. Ancak son olay gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir'le birlikte olduğu haberleri büyük ses getirdi.
Çiftin birlikteliklerinin yeni olmadığı hatta bu ilişkinin yasak aşktan doğduğu iddia edildi. Özdemir'in evli olduğu dönemlerde Gündeş'le tanışıp görüştüğü iddiaları sükse yarattı.
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Bizler daha ne oluyor, bitiyor demeye kalmadan bir öğrendik ki; Ebru Gündeş ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Dubai'de gizlice evlenmiş.
Davullu zurnalı gelin alma ve düğün konvoyunun da yapıldığı nikah gündemde inanılmaz olay yarattı. Hatta pek çok şaşırtan iddia ortaya atıldı.
Onur Akay'ın özel haberine göre; Ebru Gündeş’in 4.5 aylık hamile olduğu bu nedenle de çift jet hızıyla önce imam sonra da resmi nikah kıydırdığı öğrenildi.
Akay "Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum" ifadeleriyle herkesi şoke etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının canlı yayınında sunucu Müge Dağıstanlı, yine uzun süre konuşulacak sözler söyledi.
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Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre; Dağıstanlı, "Çıkan haberlerin ardından araştırma yaptık, herkese sorduk soruşturduk. Ebru Gündeş hamile değil" dedi.
"Gündeş'in haberlerinde 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu durumda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor."
"Fakat bu kadının konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı full dolu. Bu hamile ya da doğurmak üzere olan bir kadının iş takvimi değil. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış."
Müge Dağıstanlı son olarak da "Zaten Ebru Gündeş hamile olsa söylentiye bırakmaz. Haberi 'Güm!' diye gelir ilk hamileliğinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.
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