Kanlıca’daki Yalıyı Bıraktı: Ebru Gündeş’in Dudak Uçuklatan Yeni Kirası

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirme kararı almıştı. Evlilik sonrası Dubai’den İstanbul’a dönen çiftin, Acarkent’te aylık kirası 17 bin dolar (535 bin TL) olan bir villa kiraladığı iddia edildi.