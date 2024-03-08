Kanlıca’daki Yalıyı Bıraktı: Ebru Gündeş’in Dudak Uçuklatan Yeni Kirası
Kanlıca’daki Yalıyı Bıraktı: Ebru Gündeş’in Dudak Uçuklatan Yeni Kirası
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirme kararı almıştı. Evlilik sonrası Dubai’den İstanbul’a dönen çiftin, Acarkent’te aylık kirası 17 bin dolar (535 bin TL) olan bir villa kiraladığı iddia edildi.
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Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, balayını bitirerek İstanbul’a dönmeye karar verdi.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, yeni çiftin İstanbul’un en lüks evlerinin yer aldığı Acarkent’te yaşayacağını iddia etti.
“Çift, Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tutmuş. Lüks sitenin sunduğu mahremiyet ve olanakları, bu aşkın yeni yuvasına eşlik edecek gibi duruyor.”
“Büyük bir gizlilik içinde taşındıkları yeni evlerinin aylık kirasını da öğrendim; 17 bin dolar! Yani bugünün kuruyla yaklaşık 535 bin TL yapıyor!”
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